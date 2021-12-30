Бросился спасать друга. Два мальчика утонули в Полоцком районе

В среду, 29 декабря, на реке Западная Двина в Полоцком районе утонули двое детей, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, днём дети праздновали день рождения своего друга в деревне Козьянки. Около 16 часов они пошли кататься на горку возле реки. Именинник, 10-летний мальчик, решил проверить толщину льда на реке. Подойдя к краю полыньи, он провалился в воду. Его 12-летний друг пытался ему помочь выбраться, однако также оказался в воде. Девочка, которая была на берегу, позвала на помощь своего брата. Он пытался помочь, но, проплыв по полынье около 500 метров, дети ушли под воду. Очевидцы позвонили в МЧС.

Реклама

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Опрошены очевидцы и родственники детей.

Тела несовершеннолетних не обнаружены. Их поиском занимаются спасатели. По этому факту Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.

Для поиска детей задействовано 11 единиц аварийно-спасательной техники и более 30 человек личного состава МЧС и ОСВОД.