Бывшему директору Слуцкого сахарного комбината дали 11 лет

Об этом сообщили в новостной передаче телеканала ОНТ. Николай Прудник был фигурантом так называемого «Сахарного дела«.

Напомним, что директора четырёх сахарных комбинатов Беларуси (Городейского, Жабинковского, Скидельского и Слуцкого), глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции Владимир Тихиня, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД, были задержаны в конце января 2020 года. Тогда было возбуждено уголовное дело по фактам получения и дачи взяток. О задержании Николая Прудника, директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, стало известно 27 января.

Из директоров фигурантами уголовного дела стали: Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод).

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Материалы уголовного дела о взятках в сахарной отрасли страны составляли более 60 томов. По нему проходили около 10 обвиняемых.

Что рассказали в «расследовании» про «сахарную мафию», подробнее в видео. Следствие заявляло о получении взяток в особо крупном размере. Речь шла о суммах свыше $5,4 млн, 1,5 млн евро и 27 млн российских рублей.

Расследование длилось больше года. Обвиняемые были задержаны при попытке улететь в Мюнхен, фигуранты входили в организованную группу, которая действовала в Беларуси и России, — рассказывается в сюжете телеканала.