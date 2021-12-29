Как удивить гостей на Новый 2022 год? Можно не изобретать что-то новое, а просто подать любимые блюда в оригинальном виде. Мы собрали для вас несколько привычных закусок, салатов и десертов, которые украсят стол.

Закуска «Волшебные мандарины»

В её основе — салат из крабовых палочек.

Ингредиенты:

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2 моркови среднего размера

2 плавленых сырка

4-6 крабовых палочек

1-2 зубчика чеснока

4-6 зонтиков гвоздики

70 мл майонеза

соль и перец по вкусу

зелень для украшения

Приготовление. Отварную морковь, крабовые палочки натираем на мелкой тёрке, а плавленый сыр — на крупной. Пропускаем чеснок через пресс.

2/3 моркови выкладываем на пищевую плёнку и раскатываем в пласт.

Остальные ингредиенты смешиваем, солим, перчим, заправляем майонезом.

Из полученной массы скатываем плотные шарики. Каждый шарик оборачиваем слоем моркови при помощи пищевой плёнки. Готовые «мандарины» укладываем на блюдо, украшаем веточками зелени.

Роллы «Селёдка под шубой»

Это всё то же любимое блюдо, но в современной подаче.

Ингредиенты:

4 свёклы

4 моркови

3 картофелины

2 яйца

250 г филе сельди

1 луковица

майонез по вкусу

Приготовление. Овощи, яйца варим, охлаждаем, очищаем и натираем на крупной тёрке. Лук и филе сельди мелко нарезаем. Натёртую свёклу выкладываем слоем на пищевую плёнку, солим и слегка уплотняем руками. Майонезом не смазывать, чтобы рулет хорошо сохранял форму. На свёклу слоями выкладываем морковь, картофель, яйца. Каждый слой немного уплотняем, смазываем майонезом (соль по вкусу). В центр полоской-горкой выкладываем сельдь и лук. Аккуратно заворачиваем всё в рулет с помощью плёнки, прижимая края, и ставим в холодильник. Перед подачей разрезаем на куски в виде роллов.

Десерт без выпечки «Еловые шишки»

Ингредиенты:

500 г любого печенья

200 г сливочного масла

50 мл молока

2 стол. ложки какао

2 стол. ложки сахара

Приготовление. Измельчить миксером в крошку печенье, добавить размягчённое сливочное масло, вымесить. В молоке растворить какао и сахар и постепенно влить в крошку, замешивая однородную массу, пока она не начнёт лепиться.

Формируем шишки и ставим в холодильник на час для затвердевания.

Делаем ножом надрезы, чтобы было похоже на шишку. Сладкий новогодний десерт готов!

Закуска «Тигр – 2022»

В основе – салат «Оливье».

Ингредиенты:

4-5 крупных отварных морковок (2-3 шт. — в салат, 1-2 – для мордочки тигра)

4 отварных яйца (белок 2 яиц — для украшения морды тигра)

2 отварные картофелины

3 солёных огурца

200 г отварной курицы (лучше грудка)

150 г майонеза

3 щепотки чёрного пищевого красителя (чтобы покрасить майонез)

100 г горошка консервированного

маслины (2 шт.)

соль и перец чёрный молотый по вкусу

Приготовление. Готовим салат «Оливье»: нарезаем кубиками ингредиенты, добавляем майонез, перемешиваем. На широкую плоскую тарелку выкладываем салат в виде морды тигра, формируем уши. Отварную морковь натираем на самой мелкой тёрке, солим и покрываем массой всю мордочку. Белок яиц натираем на самой мелкой тёрке и выкладываем поверх моркови туда, где уши, глаза, над бровями.

Добавляем чёрный краситель в майонез. Рисуем глаза, нос, рот, уши, глазницы. Глаза можно сделать из маслин или чернослива. Символ года на столе!