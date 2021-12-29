У каждой женщины бывает ситуация, когда для того, чтобы выглядеть красивой и ухоженной, не остаётся времени: внеплановая встреча, неожиданные гости или просто «заработалась».

Например, перед самым Новым годом, когда до боя курантов остаётся совсем немного времени, а хочется быть в эту ночь «во всеоружии». «Кур’ер» собрал простые и легко выполнимые советы, как привести себя в порядок за час.

Физическая форма

Начните с интенсивной пробежки на месте в течение минуты: усилится кровообращение, лёгкие и мозг насытятся кислородом. Самочувствие улучшится, появятся румянец и бодрость.

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Держите всегда в запасе эфирные масла. Несколько вдохов паров лимонного или мятного эфирных масел снимут напряжение и расслабят. Постойте пару минут, плотно прижавшись к стенке спиной, чтобы выправить осанку.

Про причёску

Чистые волосы — основа облика, поэтому голову нужно вымыть непремен­но, считает слуцкий парик­махер Татьяна Дергачёва. После слегка помассиро­вать корни волос. На корот­кие волосы необяза­тельно делать тща­тель­­ную укладку. Доста­точно нанести мусс, высушить феном и взбить руками, придав нужную форму. Длинные волосы после нанесения мусса можно собрать в пучок и закрепить резинкой. Перед выходом распустить волосы и расчесать.

Форс-мажорная маска

Слуцкий косметолог Ольга Гурбо советует всегда иметь в наличии экспресс-маску. В случае форс-мажора наложить её на лицо. Специалист сказала, что если вы не забываете об уходе за кожей и в другие дни, то маска быстро поможет обрести свежесть.

Лицо за десять минут

Держите всегда в холодильнике кубики льда с отваром ромашки или зверобоя, ими протрите кожу. Подождите минуту, чтобы впиталась жидкость. Другой вариант, если дома есть банан: внутренней стороной кожуры протрите лицо — разгладятся морщинки и увлаж­нится кожа. Когда остатки банана на коже потемнеют, смойте.

При нанесении макияжа акцентируйте или глаза, или губы. Можно сделать стрелки, но не чёрные, а корич­невые. Хайлайтер нанесите на внутренние уголки глаз, чтобы взгляд сиял.

Губную помаду можно использовать не только для губ, но и слегка растушевать в области скул.

Одежда и аксессуары

Важно одеться уместно. Всегда выручит чёрное платье. Его легко украсить шарфом, палантином или бижутерией. Не нужно надевать сразу серьги, колье, браслет и кольца. Выберите пару украше­ний из этого списка. Они могут быть более крупными и яркими, чем повседневные. Если украшения скромные, возьмите более яркую сумку.

Для дам, которым «сколько надо лет»

Если нет систематического ухода и отличной генетики, возраст замаскировать сложно. Приёмы макияжа для дам нужно изучить заранее. Общий совет: используйте в одежде и косметике пастельные тона.