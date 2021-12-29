У каждой женщины бывает ситуация, когда для того, чтобы выглядеть красивой и ухоженной, не остаётся времени: внеплановая встреча, неожиданные гости или просто «заработалась».
Например, перед самым Новым годом, когда до боя курантов остаётся совсем немного времени, а хочется быть в эту ночь «во всеоружии». «Кур’ер» собрал простые и легко выполнимые советы, как привести себя в порядок за час.
Физическая форма
Начните с интенсивной пробежки на месте в течение минуты: усилится кровообращение, лёгкие и мозг насытятся кислородом. Самочувствие улучшится, появятся румянец и бодрость.
Держите всегда в запасе эфирные масла. Несколько вдохов паров лимонного или мятного эфирных масел снимут напряжение и расслабят. Постойте пару минут, плотно прижавшись к стенке спиной, чтобы выправить осанку.
Про причёску
Чистые волосы — основа облика, поэтому голову нужно вымыть непременно, считает слуцкий парикмахер Татьяна Дергачёва. После слегка помассировать корни волос. На короткие волосы необязательно делать тщательную укладку. Достаточно нанести мусс, высушить феном и взбить руками, придав нужную форму. Длинные волосы после нанесения мусса можно собрать в пучок и закрепить резинкой. Перед выходом распустить волосы и расчесать.
Форс-мажорная маска
Слуцкий косметолог Ольга Гурбо советует всегда иметь в наличии экспресс-маску. В случае форс-мажора наложить её на лицо. Специалист сказала, что если вы не забываете об уходе за кожей и в другие дни, то маска быстро поможет обрести свежесть.
Лицо за десять минут
Держите всегда в холодильнике кубики льда с отваром ромашки или зверобоя, ими протрите кожу. Подождите минуту, чтобы впиталась жидкость. Другой вариант, если дома есть банан: внутренней стороной кожуры протрите лицо — разгладятся морщинки и увлажнится кожа. Когда остатки банана на коже потемнеют, смойте.
При нанесении макияжа акцентируйте или глаза, или губы. Можно сделать стрелки, но не чёрные, а коричневые. Хайлайтер нанесите на внутренние уголки глаз, чтобы взгляд сиял.
Губную помаду можно использовать не только для губ, но и слегка растушевать в области скул.
Одежда и аксессуары
Важно одеться уместно. Всегда выручит чёрное платье. Его легко украсить шарфом, палантином или бижутерией. Не нужно надевать сразу серьги, колье, браслет и кольца. Выберите пару украшений из этого списка. Они могут быть более крупными и яркими, чем повседневные. Если украшения скромные, возьмите более яркую сумку.
Для дам, которым «сколько надо лет»
Если нет систематического ухода и отличной генетики, возраст замаскировать сложно. Приёмы макияжа для дам нужно изучить заранее. Общий совет: используйте в одежде и косметике пастельные тона.