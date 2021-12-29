В Беларуси в понедельник, 27 декабря, началась вакцинация детей против COVID-19. «Кур’ер» спросил у читателей на своей странице во «ВКонтакте», планируют ли те, кто является родителями, вакцинировать своих детей. Оказалось, что около половины из ответивших боятся, что прививка вызовет у ребёнка заболевание коронавирусом.

Итак, в Беларуси прививки начали делать детям от 12 до 17 лет. Перед манипуляцией родителям нужно подписать информированное согласие. Пройти вакцинацию можно не ранее 6 месяцев после перенесённого ребёнком коронавируса. Детей прививают китайской инактивированной вакциной Verо Cell.

Что думают случчане

По состоянию на утро 29 декабря на вопрос «Планируете ли вы вакцинировать ребёнка от COVID-19?» ответили 127 человек. Подавляющее большинство (48,82%) боятся, что ребёнок заболеет после прививки, и только 4,72% планируют вакцинироваться.

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  • Нет, боюсь, что он от этого заболеет — 48,82 %
  • Другое (в комментариях) — 26,77 %
  • Посоветуюсь с врачом — 14,17 %
  • Посмотрю, будут ли ставить другие — 5,51 %
  • Да, хочу защитить его от болезни — 4,72 %

Ответ на высшем уровне

А между тем 28 декабря на встрече глав государств стран СНГ Александр Лукашенко спросил у Анны Поповой, главного государственного санитарного врача России: «Может, вы скажете нам, что будет завтра? /…/ на что нам ориентироваться?».
Она ответила: «Ни у кого в мире однозначного ответа, что будет завтра, нет. Но абсолютно точно: если мы сегодня не будем прививаться и принимать те санитарные меры, которые принимаем, завтра будет гораздо хуже».