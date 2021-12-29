В Беларуси в понедельник, 27 декабря, началась вакцинация детей против COVID-19. «Кур’ер» спросил у читателей на своей странице во «ВКонтакте», планируют ли те, кто является родителями, вакцинировать своих детей. Оказалось, что около половины из ответивших боятся, что прививка вызовет у ребёнка заболевание коронавирусом.
Итак, в Беларуси прививки начали делать детям от 12 до 17 лет. Перед манипуляцией родителям нужно подписать информированное согласие. Пройти вакцинацию можно не ранее 6 месяцев после перенесённого ребёнком коронавируса. Детей прививают китайской инактивированной вакциной Verо Cell.
Что думают случчане
По состоянию на утро 29 декабря на вопрос «Планируете ли вы вакцинировать ребёнка от COVID-19?» ответили 127 человек. Подавляющее большинство (48,82%) боятся, что ребёнок заболеет после прививки, и только 4,72% планируют вакцинироваться.