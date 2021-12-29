Тариф новогодний. Слуцкие такси с 31 на 1 число, как обычно, на один день повысят цены

Как сообщили «Кур’еру» два слуцких перевозчика и работник «Яндекса», в Новый год цены у всех городских такси один день будут выше, чем всегда. Такое бывает каждый раз в этот праздник.

В службе такси «СлуцкКомфорт» нам сказали, что цена за километр останется прежней, вырастет с 3 до 6 рублей только стоимость посадки. Это продлится сутки: с 00.00 1 января до 00.00 2 января, а потом цена посадки снова станет 3 рубля.

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В такси «Калі Ласка» сообщили, что цена, как и у всех, будет повышаться, но насколько конкретно и в какое время, пока неизвестно.

Алгоритмы «Яндекса», по словам одного из таксистов этого агрегатора, будут работать как обычно. Однако, как всегда бывает в часы пик, из-за высокого спроса цена будет повышаться.