«Кур’ер» узнал, какие праздничные мероприятия на главных площадях Слуцка и Солигорска пройдут на Новый год.

В Слуцке

Как рассказала «Кур’еру» Елена Рахманова, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, в Слуцке на центральной площади перед райисполкомом 1 января с 1.00 до 3.00 пройдёт дискотека.

Реклама

В Солигорске

Как сообщили «Кур’еру» во Дворце культуры города Солигорска, на центральной площади перед Солигорским райисполкомом мероприятия уже начались. Они продолжатся до 3.00 1 января. Также в 1.30 в новогоднюю ночь там будет фейерверк.

Расписание с сайта «Электронный Солигорск».

Четверг, 30 декабря

16:00-17:00 – Музыкальный микс.

17:00-17:45 – «Тигровые забавы» (развлекательно-игровая программа).

17:45-18:45 – «Новый год SOL с ОАО «Беларуськалий» (концертная программа).

18:45-21:00 – SuperFamilySHOW (развлекательная программа для всей семьи).

19:00 – 21:00 – Фестиваль бенгальских огней (парк «Четырёх стихий»).

Пятница, 31 декабря

15:00-17:00 и 19:00-20:00 – Музыкальный микс.

17:00-19:00 – «Порррычим у ёлки дружно!» (театрализованная игровая программа для детей и взрослых у новогодней ёлки).

17:00-19:00 – работа спортивных локаций.

Суббота, 1 января

00:30 – Музыкальный микс.

01:30 – Праздничный фейерверк.

01:00-03:00 – «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней!» (концертно-развлекательная программа. Новогодняя дискотека).