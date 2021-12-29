Прокуратурой Слуцкого района в суд Слуцкого района направлено уголовное дело по обвинению жителя города Слуцка Ю., 1967 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ю. обвиняется в совершении умышленных действий, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом (хулиганство).

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В один из дней октября текущего года, в дневное время, он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте – на автобусной остановке, расположенной возле дома №120 по улице Ленина в городе Слуцке, в присутствии и на виду у находившейся на данной остановке потерпевшей В., умышленно обнажил свой половой член. Таким образом стал его демонстрировать, а также мастурбировать руками. На что потерпевшая стала снимать хулиганские действия Ю. на видеокамеру мобильного телефона и сделала ему замечание, заявив о намерении вызвать сотрудников милиции. В связи с чем Ю. свои действия прекратил и скрылся с места происшествия. Однако впоследствии Ю. был задержан сотрудниками милиции, и в отношении него Слуцким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

При изучении уголовного дела в прокуратуре района согласились с квалификацией действий обвиняемого Ю., а также применённой в отношении него мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь хулиганство наказывается:

общественными работами,

или штрафом,

или исправительными работами на срок до двух лет,

или арестом,

или ограничением свободы на срок до двух лет,

или лишением свободы на срок до трёх лет.

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