Карты «Кур’ера», которые вы приобрели в 2021 году, будут действительны и в 2022-м. Подробности

Хорошая новость для обладателей карт «Кур’ера». По вашим просьбам мы продлеваем их действие. Они будут актуальны и в 2022 году.

Сейчас мы корректируем список партнёров, у которых вы сможете получать скидки от 5 до 20%. В 2022-м мы планируем увеличить их количество.

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Приобрести карту вы можете двумя способами. Первый – подписаться на газету «Кур’ер». Второй – приобрести карту в редакции (улица Ленина, 128) за 7 рублей.

Режим работы: с понедельника по пятницу — с 8 до 17 часов, с 13 до 14 часов — обед.

Если есть вопросы, предложения по партнёрам или вы хотите присоединиться к списку партнёров, то звоните: (8 033) 318 99 30 (Виктория).