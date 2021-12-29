В магазине «Соседи» в Слуцке устанавливают банкомат и инфокиоск Беларусбанка. Когда они заработают

Планируется, что банкомат и инфокиоск в магазине «Соседи» подключат до конца этого года. Об этом «Кур’еру» сообщила Наталия Данилевич, директор центра банковских услуг № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Во вторник вечером, 28 декабря, в фойе магазина уже стоял запакованный банкомат. Скоро туда подвезут и инфокиоск. Раньше эти устройства располагались в отделении банка на Чехова, 22. Оно закрылось 1 ноября этого года.

Реклама

РАНЕЕ. В Слуцке Беларусбанк установит три новых банкомата. Через них можно будет пополнить карту наличными.