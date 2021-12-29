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Мы сохранили стоимость подписки на печатный «Кур’ер» на 1-е полугодие 2022 года.

Газета и читатель. Подводим итоги года

На исходе года принято оглядываться назад, оценивать проделанную работу, чтобы менять её к лучшему в будущем. «Кур’ер» тоже решил оценить уходящий год с точки зрения читателей и нашей совместной работы с ними.

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Какие планы исполнились, а какие — перенеслись

«Кур’ер» спросил у случчан, что из задумок им удалось реализовать в уходящем году, а что — переходит в 2022-й.

Жизнь не будет прежней: что изменится в январе 2022 года

В январе белорусов ждёт несколько важных изменений. Меры затронут бюджетников, пенсионеров, бизнес и рядовых граждан.

Люди слова и дела по версии «Кур’ера»

Под занавес 2021 года «Kур’ер» в своём традиционном обзоре вспоминает героев газетных публикаций, которые своими делами, поступками и достижениями заслуживают уважения случчан и по праву могут носить звание «Человек года».

Публикации, которые сделали Слуцк известным

Каждый год некоторые публикации «Кур’ера» попадают на страницы других изданий, а их героев цитируют региональные, республиканские и даже зарубежные медиа. 2021-й не стал исключением.

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