Вечером в понедельник, 27 декабря, на город опустился туман, а на деревьях начал образовываться иней. К утру весь город побелел. Посмотрите фотографии корреспондентов «Кур’ера».

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий
Фотография: Елена Бадьина

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

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Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий
Фотографии: Анастасия Коврей

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий
Фотографии: Ольга Паздерина

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий

Как иней окутал деревья в Слуцке. Подборка фотографий