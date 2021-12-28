«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на понедельник, 27 ноября. Заработная плата от 600 до 2260 рублей.
2260 рублей
Фармацевт / Провизор
- Образование: фармацевтическое
- Другие пожелания: не указаны
Организация: Сеть аптек «Планета Здоровья».
от 1500 рублей
Водитель автомобиля
- Образование: профильное
- Другие пожелания: категории С, Е (остальные приветствуются), удостоверение о квалификации
Организация: филиал СМУ-7 ОАО «Белсельэлектросетьстрой»
1 000 до 1 500 рублей
Старший мастер (заместитель директора по производственному обучению)
- Образование: техническое, педагогическое, грамотность
- Другие пожелания: опыт работы 3–6 лет
Организация: Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей
840-1400 рублей
Пекарь-кондитер
- Образование: профильное
- Другие пожелания: наличие санитарной справки или возможность её сделать, опыт работы от 1 года
Организация: ОДО «Виталюр»
730-1160 рублей
Заведующий магазином
- Образование: среднее
- Другие пожелания: опыт работы от 1 года
Организация: «Белювелирторг»
896 рублей
Оператор процесса переработки зерна
- Образование: профессионально-техническое
- Другие пожелания: тарифный разряд — третий (3)
Организация: ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
750-900 рублей
Мастер производственного обучения управлению транспортными средствами
- Образование: техническое, педагогическое, грамотность
- Другие пожелания: опыт работы 3–6 лет
Организация: Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей
от 840 рублей
Контролёр режимного отдела
- Образование: не ниже среднего
- Другие пожелания: не указано
Организация: ЛТП №3 управления Департамента исполнения наказаний МВД по г.Минску и Минской области (д.Павловка)
от 800 рублей
Упаковщик
- Образование: не указано
- Другие пожелания: общительность, дружелюбие, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, умение работать в команде, желание заработать. Возможность работать по гибкому графику.
Организация: сеть магазинов «Пятый элемент»
600-1000 рублей
Специалист в пункт выдачи заказов
- Образование: не указано
- Другие пожелания: опыт работы от 1 года
Организация: интернет-магазин «7745.by»