«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на понедельник, 27 ноября. Заработная плата от 600 до 2260 рублей.

2260 рублей

Фармацевт / Провизор

Образование: фармацевтическое

Другие пожелания: не указаны

Организация: Сеть аптек «Планета Здоровья».

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от 1500 рублей

Водитель автомобиля

Образование: профильное

Другие пожелания: категории С, Е (остальные приветствуются), удостоверение о квалификации

Организация: филиал СМУ-7 ОАО «Белсельэлектросетьстрой»

1 000 до 1 500 рублей

Старший мастер (заместитель директора по производственному обучению)

Образование: техническое, педагогическое, грамотность

Другие пожелания: опыт работы 3–6 лет

Организация: Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей

840-1400 рублей

Пекарь-кондитер

Образование: профильное

Другие пожелания: наличие санитарной справки или возможность её сделать, опыт работы от 1 года

Организация: ОДО «Виталюр»

730-1160 рублей

Заведующий магазином

Образование: среднее

Другие пожелания: опыт работы от 1 года

Организация: «Белювелирторг»

896 рублей

Оператор процесса переработки зерна

Образование: профессионально-техническое

Другие пожелания: тарифный разряд — третий (3)

Организация: ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»

750-900 рублей

Мастер производственного обучения управлению транспортными средствами

Образование: техническое, педагогическое, грамотность

Другие пожелания: опыт работы 3–6 лет

Организация: Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей

от 840 рублей

Контролёр режимного отдела

Образование: не ниже среднего

Другие пожелания: не указано

Организация: ЛТП №3 управления Департамента исполнения наказаний МВД по г.Минску и Минской области (д.Павловка)

от 800 рублей

Упаковщик

Образование: не указано

Другие пожелания: общительность, дружелюбие, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, умение работать в команде, желание заработать. Возможность работать по гибкому графику.

Организация: сеть магазинов «Пятый элемент»

600-1000 рублей

Специалист в пункт выдачи заказов

Образование: не указано

Другие пожелания: опыт работы от 1 года

Организация: интернет-магазин «7745.by»