Случчанка попросила редакцию «Кур’ера» расшифровать почерк медика. Что получилось

В понедельник, 27 декабря, в редакцию с необычным вопросом обратилась жительница Слуцка. Женщина просила помочь прочитать, какой диагноз написан в её направлении на обследование. Самостоятельно она разобраться не смогла, а прислала фото.

Какой диагноз

«Уважаемый «Кур’ер», на днях была на приёме у невролога, — написала она. — Она сказала, что нужно пройти обследование на КТ. Медсестра выписала направление.

Мне также дали номер телефона, по которому я должна позвонить и записаться на очередь. Когда я позвонила, то меня спросили: «Какой у вас диагноз?» Я попыталась прочитать, что написано на направлении, но разобрала только несколько букв. В итоге говорю: «Диагноз — «каракули».

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Не знаю, что они обо мне подумали. Пришлось объяснять как могла, что, мол, болит где-то в спине. На обследование меня записали, но я чувствовала себя, будто это я какая-то не такая. Может, у вас есть специалист, который может что-то разобрать, что написано в моём направлении?».

Медики расшифровали

К сожалению, графолога в редакции нет, и мы обратились к медику. Вот как она расшифровала запись диагноза на направлении: «Вертеброгенная люмбалгия с умеренным болевым и мышечно-тоническим синдромом».

Что делать, если не понял диагноз

Что можно посоветовать случчанам в подобной ситуации? Если вы хотите знать, какой у вас диагноз, то имеете полное право спросить об этом у врача. А медик, в свою очередь, должен объяснить, чем вы болеете, причём «в форме, доступной для понимания лица, не обладающего специальными знаниями в области здравоохранения». Именно это закреплено в законе Беларуси «О здравоохранении».

Справочно:

Выдержки из Закона РБ «О здравоохранении», касающиеся прав пациента на получение информации о здоровье:

Ст. 41: Пациент имеет право на /…/ получение в доступной форме информации о состоянии собственного здоровья, применяемых методах оказания медицинской помощи, а также о квалификации лечащего врача, других медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи.

Пациент имеет право на /…/ получение в доступной форме информации о состоянии собственного здоровья, применяемых методах оказания медицинской помощи, а также о квалификации лечащего врача, других медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской помощи. Ст. 46: «Информация о состоянии здоровья пациента излагается лечащим врачом в форме, соответствующей требованиям медицинской этики и деонтологии и доступной для понимания лица, не обладающего специальными знаниями в области здравоохранения.

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