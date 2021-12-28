На прошлой неделе случчане звонили и писали в редакцию по разным поводам: кто-то делился личным опытом, кто-то высказывал мнение по важному, на его взгляд, вопросу или предлагал помощь. Читайте краткий обзор обращений.

Предупредили о мошенниках

Елена Гук предупредила читателей «Кур’ера» о новом виде мошенничества. «Звонят, представляются работниками милиции, говорят, что якобы они задержали мошенников, которые хотели на вашу фамилию взять кредит. А дальше — по накатанной программе. Будьте бдительны!» — пишет женщина.

В редакцию посредством страницы в Instagram обратилась ещё одна случчанка. Она рассказала, что заказала пальто через белорусский интернет-магазин в Instagram. Ей выслали в переписке реквизиты, на которые она перевела сумму за покупку. Но заказ так и не прислали. Администратор страницы её заблокировал. Девушка пыталась с других аккаунтов писать, но ничего не вышло — сразу блокируют. Она просит читателей быть более внимательными при покупках через интернет.

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Как помочь

Жительница Слуцка Ирина откликнулась на публикацию в газете «Кур’ер» о том, как живёт пенсионерка на 320 рублей в месяц. Читательница решила ей как-нибудь помочь. «Я сама на пенсии, но у меня работает муж. Поэтому я себя чувствую более защищённой. А как бы жила одна, даже не знаю», — сказала Ирина.

Проблему решил главный врач

В «Кур’ер» обратилась девушка, отец которой лежит в больнице в Слуцке. Она написала, что медсестра грубо разговаривала с пожилым мужчиной и проигнорировала его жалобу на то, что стало трудно дышать («молча вышла из палаты и закрыла дверь»). В итоге оказалось, что из баллона плохо поступал кислород, поэтому мужчина почувствовал себя хуже.

Читательница рассказала, что когда сообщила об этой ситуации главному врачу ЦРБ, то вопрос решился, по её словам, «молниеносно, в лучшую сторону».

Споры про Деда Мороза и Санта-Клауса на площади Слуцка

Самой обсуждаемой на неделе стала публикация о том, почему в новогодней композиции на главной площади Слуцка Дед Мороз одет как Санта-Клаус. Как водится, мнения разделились. Многие поддержали автора, случчанина Максима, в том, что нужно соблюдать свои традиции и объяснять их детям.

На почту редакции info@kurjer.info читательница Наталья Новосад прислала письмо, в котором поделилась своей историей на эту тему.

«Это было в 2005-2006 годах. Работала председателем профкома «Коммунарка». В предновогодней суете была во Дворце профсоюзов, — написала Наталья. — И каково было изумление, когда рядом с главной ёлкой республики стояла красавица Снегурочка и вот такой же, как в Слуцке, как в народе говорят, «поддедюрке» Санта-Клаус. Я стала обзванивать службы Мингорисполкома, зампредседателя, отдел культурно-массовой работы и т.п. Наконец, главный инженер по оформлению города мне объяснил: «Что я могу сделать, написано же на упаковке «Дед Мороз». Тогда я ответила: посмотрите на Деда Мороза и Снегурочку возле Кремля. Стыдно… нет воспитания культуры, традиций.

А шествие Дедов Морозов по Минску… 10 % — в традиционных костюмах, а 90% — одеты в американских «Клаусов». Обидно… А парень — молодец! Правильно вопрос задал, не было бы безразличных людей — и культура выше была бы. Спасибо! Вам процветания и зарплаты!»

Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.