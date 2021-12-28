«Кур’ер» посмотрел, по каким каналам и во сколько в ночь с 31-го на 1-е будут идти традиционные «Чародеи», «Один дома» и другие фильмы.
Беларусь 1
- 01.10 — «Всё будет хорошо»
Беларусь 2
- 20.55 (с перерывом на Спортлото с 21.10 до 21.15) — «Один дома»
- 00.05 — «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»
- 02.00 — «Один дома 3»
- 03.40 — «Люди Икс: Первый класс»
ОНТ
- 20.35 — «Ирония судьбы. Продолжение»
- 05.30 — «Золотые рога»
СТВ
- 21.00 — «Ёлки-5»
НТВ-Беларусь
- 03.05 — «Заходи — не бойся, выходи — не плачь…»
Беларусь 3
- 20.55 — «Чародеи»
- 01.25 — «Сирота казанская»
- 02.45 — «Полосатый рейс»
Дом кино
- 20.40 — «Ёлки новые»
- 22.10 — «Ёлки последние»
- 00.00 — «Ирония судьбы. Продолжение»
- 04.20 — «Сваты»
Кинокомедия
- 21.00 — «Такси 5» (перед этим в течение дня с 14.45 покажут четыре предыдущие части «Такси»)
- 22.50 — «Певец на свадьбе»
Любимое кино
- 21.20 — «Давай разведёмся!»
- 23.20 — «Королевство полной луны»
- 01.05 — «Добро пожаловать к Райли»
Наше новое кино
- 21.10 — «Жили-были»
- 00.40 — «Любовь прет-а-порте»
- 02.10 — «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»