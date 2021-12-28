«Кур’ер» посмотрел, по каким каналам и во сколько в ночь с 31-го на 1-е будут идти традиционные «Чародеи», «Один дома» и другие фильмы.

Беларусь 1

  • 01.10 — «Всё будет хорошо»

Беларусь 2

  • 20.55 (с перерывом на Спортлото с 21.10 до 21.15) — «Один дома»
  • 00.05 — «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»
  • 02.00 — «Один дома 3»
  • 03.40 — «Люди Икс: Первый класс»

ОНТ

  • 20.35 — «Ирония судьбы. Продолжение»
  • 05.30 — «Золотые рога»

СТВ

  • 21.00 — «Ёлки-5»

НТВ-Беларусь

  • 03.05 — «Заходи — не бойся, выходи — не плачь…»

Беларусь 3

  • 20.55 — «Чародеи»
  • 01.25 — «Сирота казанская»
  • 02.45 — «Полосатый рейс»

Дом кино

  • 20.40 — «Ёлки новые»
  • 22.10 — «Ёлки последние»
  • 00.00 — «Ирония судьбы. Продолжение»
  • 04.20 — «Сваты»

Кинокомедия

  • 21.00 — «Такси 5» (перед этим в течение дня с 14.45 покажут четыре предыдущие части «Такси»)
  • 22.50 — «Певец на свадьбе»

Любимое кино

  • 21.20 — «Давай разведёмся!»
  • 23.20 — «Королевство полной луны»
  • 01.05 — «Добро пожаловать к Райли»

Наше новое кино

  • 21.10 — «Жили-были»
  • 00.40 — «Любовь прет-а-порте»
  • 02.10 — «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»