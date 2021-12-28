«Кур’ер» посмотрел, по каким каналам и во сколько в ночь с 31-го на 1-е будут идти традиционные «Чародеи», «Один дома» и другие фильмы.

Беларусь 1

01.10 — «Всё будет хорошо»

Беларусь 2

20.55 (с перерывом на Спортлото с 21.10 до 21.15) — «Один дома»

00.05 — «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

02.00 — «Один дома 3»

03.40 — «Люди Икс: Первый класс»

ОНТ

20.35 — «Ирония судьбы. Продолжение»

05.30 — «Золотые рога»

СТВ

21.00 — «Ёлки-5»

НТВ-Беларусь

03.05 — «Заходи — не бойся, выходи — не плачь…»

Беларусь 3

20.55 — «Чародеи»

01.25 — «Сирота казанская»

02.45 — «Полосатый рейс»

Дом кино

20.40 — «Ёлки новые»

22.10 — «Ёлки последние»

00.00 — «Ирония судьбы. Продолжение»

04.20 — «Сваты»

Кинокомедия

21.00 — «Такси 5» (перед этим в течение дня с 14.45 покажут четыре предыдущие части «Такси»)

22.50 — «Певец на свадьбе»

Любимое кино

21.20 — «Давай разведёмся!»

23.20 — «Королевство полной луны»

01.05 — «Добро пожаловать к Райли»

Наше новое кино