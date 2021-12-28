БелТА сообщает, что в Беларуси планируют установить подоходный налог с доходов физических лиц от продажи грибов и ягод, если эти доходы превышают 200 базовых величин в течение налогового периода.

Речь идёт о деньгах от продажи лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции обычным людям. Кроме того, это касается доходов тех, кто собирает такую продукцию и сдаёт её организациям и ИП.

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Согласно поправкам, «при указании плательщиком в пояснениях об источниках доходов в размерах, превышающих 200 БВ в течение налогового периода исходя из размера базовой величины, установленной на последний день календарного года, в котором получены такие доходы, таким плательщиком производится уплата подоходного налога с физических лиц в размере 10% от суммы такого превышения».

Уплатить подоходный налог плательщик должен будет в 30-дневный срок со дня, когда ему вручили соответствующее извещение.