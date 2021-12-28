Слуцкая ГАИ ищет свидетелей ноябрьского ДТП возле стоматологии, когда «Мерседес» сбил парня

В субботу, 20 ноября, около 17.00 напротив дома 219а по улице Ленина (это адрес стоматологической поликлиники — Прим.ред.) в Слуцке произошло ДТП с участием автомобиля «Мерседес-Бенц», регистрационный знак Российской Федерации Р608МЕ799RUS.

Водитель указанного автомобиля совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Всем лицам, которые располагают информацией о данном ДТП, просьба обратиться по телефону (8029) 826 78 98 (МТС) или 102.

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От редакции: Ранее «Кур’ер» сообщал, что в тот вечер 41-летний водитель на «Мерседес-Бенц» на переходе возле стоматологии не пропустил пешехода — 18-летнего подростка — и сбил его. Парень получил перелом костей левой голени, и его забрала «скорая».