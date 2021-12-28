Выражаю огромную благодарность всем врачам, старшим медицинским сёстрам, медицинским сёстрам, младшим медицинским сёстрам, всему персоналу второго инфекционного отделения и «ковидной» реанимации за спасение жизни, лечение, понимание, за внимательное и человеческое отношение, за ваше трудолюбие, умение, чуткость, душевность по отношению к моей маме Карымовой Наталье Ивановне.

Её госпитализировали 19 ноября, в реанимации была с 25 ноября по 3 декабря. Мама всё ещё в больнице. Особенные слова благодарности лечащему врачу Никите Михайловичу! Желаю Вам в такое тяжёлое время здоровья и сил, понимания со стороны родных и близких. Счастья и благополучия! Со слов мамы только хорошие отзывы. Дорогие, вы спасли не только маму, но и меня. Низкий Вам поклон!

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Дочь Карымова Оксана Вячеславовна