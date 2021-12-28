Проект поправок в Конституцию Беларуси: что нового (краткий обзор) и как высказать своё мнение

В понедельник, 27 декабря, на Национальном правовом интернет-портале Беларуси опубликовали проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения.
«Кур’ер» делает короткий обзор основных предложенных новшеств. Полностью проект читайте по этой ссылке. В конце — данные для тех, кто хочет поучаствовать в обсуждении поправок.
Про президента
- Президентом может быть избран гражданин РБ не моложе 40 лет, который живёт в стране не менее 20 лет, у которого нет и не было гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества.
- Одно и то же лицо может быть Президентом не более двух сроков.
- Президент сможет вводить чрезвычайное положение также в случаях «попыток
насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения государственной власти, вооруженного мятежа, массовых и иных беспорядков».
- Указы и распоряжения Президента не должны противоречить законам.
- В случае насильственной гибели президента госорганы и должностные лица выполняют решения Совета безопасности, незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, Советом безопасности руководит председатель Совета Республики.
- Президент, который прекратил исполнение полномочий, обладает неприкосновенностью и его нельзя привлечь к ответственности за действия, которые он совершил, будучи на посту. Ещё он может пожизненно стать членом Совета Республики.
Про Всебелорусское народное собрание
- Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия Республики Беларусь. Срок его полномочий — пять лет. Предельная численность — 1200 человек. Собирается не реже раза в год. Решения ВНС являются обязательными для исполнения.
- Кроме прочих, делегатами ВНС являются действующий президент и президент, прекративший исполнение полномочий.
- ВНС может сместить с должности президента в случае систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной измены или иного тяжкого преступления.
- ВНС назначает судей Верховного и Конституционного судов.
- ВНС утверждает основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, программы социально-экономического развития страны.
- ВНС избирает и освобождает от должности председателя и членов Центризбиркома.
- ВНС сможет вносить предложения о Республиканских референдумах.
Разное
- Срок полномочий Парламента – пять лет, а не четыре.
- Вместо «утрата гражданства» вводится понятие «прекращение гражданства» .
- «Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».
- Долг каждого гражданина Беларуси — «Проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа».
- Убирается обязательство сделать Беларусь безъядерной зоной, а государство нейтральным. При этом «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств».
- В статью о правах и свободах граждан Беларуси добавляется предложение «Каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства».
- Уточняется, что брак защищается государством «как союз мужчины и женщины».
- Родители становятся обязаны готовить детей «к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси».
- Иностранные государства, организации и граждане не смогут финансировать подготовку и проведение выборов.
Как высказать своё мнение про эти поправки
С проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, повторимся, можно ознакомиться на сайте pravo.by по ссылке здесь.
Мнения о содержании проекта, а также предложения по его совершенствованию граждан просят направлять в Национальный центр правовой информации:
- по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;
- посредством электронной формы;
- в письменном виде по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция».