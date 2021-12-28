Простые способы поднять настроение перед Новым годом

Новый год ассоции­руется с весельем, застольем, подарками, встречами. Не у всех есть семья, компания или близкие друзья, с которыми можно встретить праздник. Иногда человек оказы­вается в одиночестве. Психолог рассказала «Кур’еру», какими простыми способами можно поднять себе настроение.

«По исследованиям учёных, одинокие люди не любят праздники, поскольку не с кем разделить радость. Если вы оказались в ситуации одиночества и это вас тяготит (есть люди, которые, наоборот, получают от этого удовольствие), нужно начать действовать, — говорит психолог Марина Чижик. — Накапливание положительных эмоций перед праздником происходит постепенно и состоит из, казалось бы, незначительных моментов. Постарайтесь их совершить.

Украсьте дом

Для начала сделайте усилие над собой и начните украшать дом, отбрасывая отговорки: «Не для кого, не за чем». Процесс развешивания гирлянд или вырезания снежинок займёт руки и перенастроит мысли на праздничный лад.

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Подарок

Найдите время и не торопясь походите по магазинам, чтобы выбрать себе подарок. Маленький или большой он будет — не имеет значения. Главное, чтобы он был желан­ный и доставил удовольствие.

Еда

Это одно из главных удовольствий, повышающих настроение. Займитесь составлением меню на праздник. Покопайтесь в интернете, отберите оригинальные рецепты или позвольте себе купить на стол что-то изысканное и дорогое, чего не могли позволить в течение года.

Общение

У любого человека есть хотя бы один приятный ему человек, как правило, их даже больше. Это не обязательно родственник или близ­кий друг. Может быть просто знакомый. За несколько дней до праздника позвоните ему и поздравьте с наступающим Новым годом. Разговор, пожелание человеку добра и радости доставит удовольствие самому говорящему не меньше, чем тому, кому он звонит. Произойдёт как бы позитивная подзарядка. К тому же поздравление и пожелания — прекрасный способ возобновить контакты.

Прогулка по городу

Выберите день с хорошей погодой и прогуляйтесь по городу, не думая в этот момент о делах, планах и заботах. Рассматривайте укра­шенные витрины, иллюминацию, проходящих людей. Поищите красивые места и сделайте фотографии.

Отправьтесь в поездку

Это лучшее, что можно придумать. Вовсе не обязательно ехать далеко, достаточно просто выбраться в соседний город. В это время вы гарантированно не будете заниматься привычными делами, изменится обстановка, появятся собеседники, хотя бы и случайные. Новые и свежие впечатления заставят мозг и эмоции работать по-другому!»

Чего не стоит делать