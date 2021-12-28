Простые способы поднять настроение перед Новым годом

Новый год ассоциируется с весельем, застольем, подарками, встречами. Не у всех есть семья, компания или близкие друзья, с которыми можно встретить праздник. Иногда человек оказывается в одиночестве. Психолог рассказала «Кур’еру», какими простыми способами можно поднять себе настроение.
«По исследованиям учёных, одинокие люди не любят праздники, поскольку не с кем разделить радость. Если вы оказались в ситуации одиночества и это вас тяготит (есть люди, которые, наоборот, получают от этого удовольствие), нужно начать действовать, — говорит психолог Марина Чижик. — Накапливание положительных эмоций перед праздником происходит постепенно и состоит из, казалось бы, незначительных моментов. Постарайтесь их совершить.
Украсьте дом
Для начала сделайте усилие над собой и начните украшать дом, отбрасывая отговорки: «Не для кого, не за чем». Процесс развешивания гирлянд или вырезания снежинок займёт руки и перенастроит мысли на праздничный лад.
Подарок
Найдите время и не торопясь походите по магазинам, чтобы выбрать себе подарок. Маленький или большой он будет — не имеет значения. Главное, чтобы он был желанный и доставил удовольствие.
Еда
Это одно из главных удовольствий, повышающих настроение. Займитесь составлением меню на праздник. Покопайтесь в интернете, отберите оригинальные рецепты или позвольте себе купить на стол что-то изысканное и дорогое, чего не могли позволить в течение года.
Общение
У любого человека есть хотя бы один приятный ему человек, как правило, их даже больше. Это не обязательно родственник или близкий друг. Может быть просто знакомый. За несколько дней до праздника позвоните ему и поздравьте с наступающим Новым годом. Разговор, пожелание человеку добра и радости доставит удовольствие самому говорящему не меньше, чем тому, кому он звонит. Произойдёт как бы позитивная подзарядка. К тому же поздравление и пожелания — прекрасный способ возобновить контакты.
Прогулка по городу
Выберите день с хорошей погодой и прогуляйтесь по городу, не думая в этот момент о делах, планах и заботах. Рассматривайте украшенные витрины, иллюминацию, проходящих людей. Поищите красивые места и сделайте фотографии.
Отправьтесь в поездку
Это лучшее, что можно придумать. Вовсе не обязательно ехать далеко, достаточно просто выбраться в соседний город. В это время вы гарантированно не будете заниматься привычными делами, изменится обстановка, появятся собеседники, хотя бы и случайные. Новые и свежие впечатления заставят мозг и эмоции работать по-другому!»
Чего не стоит делать
- Жалеть себя.
- Идти в первую попавшуюся компанию в надежде разбавить одиночество.
- Злоупотреблять спиртными напитками.
- Пускаться в авантюры с такими же «одинокими» из интернета, они могут оказаться мошенниками.