«Знаю, что в январе фиг я вообще что-то получу». Мужчина из Слуцка рассказал про работу и зарплату на «химии»

Меня на завод в Минске устроили, так как я нахожусь в ИУОТ (исправительное учреждение открытого типа или, в народе, «химия» — Прим.ред.), а тут трудоустройство обязательное.

Первый месяц получил 1 000 рублей, а потом с каждым месяцем стал получать всё меньше и меньше. В итоге в ноябре ЗП — 640 рублей.

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Начальство говорит: «Иди в продлёнку на полторы ставки — получишь больше». Пошёл. По итогу в декабре зарплата вообще стала 620 рублей, а я работал практически весь месяц по 12 часов.

Знаю, что в январе фиг я вообще что-то получу.

Пошёл на больничный, а начальник цеха говорит: «Ну, нам всё равно, что ты на больничном, ты поработай ещё 1,5 часа, а потом иди».

Директор вообще разговаривать не умеет — сразу орёт, матюгается. Те, кто долго работает, говорят, что очень плохо стало при этом «руководителе». Я сам несколько раз с ним пытался нормально поговорить, а он сразу ревёт.

Со мной-то такое не пройдёт — я слуцак! И отпор ему быстро дал. А на мой вопрос про умение общаться с людьми он мне ответил, мол, «как считаю нужным, так и разговариваю, я тут главный» (что-то в этом плане). Потом ещё спрашивают, почему мы так плохо живём.

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