Житель Слуцка Владимир Бойко рассказал ранее неизвестные факты про подвиг 121-й дивизии в стародорожском лесу

На YouTube-канале «МилизимовЪ» вышло видео, рассказывающее о подвиге 121-й стрелковой дивизии Красной Армии. Снялся в этом документальном сюжете и Владимир Бойко, предприниматель, коллекционер и меценат из Слуцка, владелец сайта «Наследие Слуцкого края».

Именно с его подачи и началось активное изучение военной истории дивизии. Предприниматель купил иностранные архивы, которые позволили выяснить, как именно передвигались фашисты, с которыми боролась дивизия в 1941 году.

Реклама

В кадре Владимир Владимирович рассказывает о том, как шли поиски останков бойцов 121-й дивизии и на какие мысли наталкивают имеющиеся находки.

«Дивизия отступала, оставляя за собой резерв, — рассказывает Бойко. — И этот резерв я случайно обнаружил за рекой Орессой. Сегодня уже там стоит памятный камень. <…> Война захоронила их, этих неизвестных солдатиков и офицеров. Находили их в окопах, находили прямо на берегу ручья».

Напомним, что Владимир Бойко своими силами и за свои деньги увековечил память бойцов дивизии, установив в местах их героической гибели мемориал.

В тему: «Каб засталася памяць, трэба было нешта рабіць». Як случчанін захоўвае памяць аб падзеях Вялікай Айчыннай вайны