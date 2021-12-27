Соревнования по художественной гимнастике «Новогодняя сказка» прошли в зале Солигорской ДЮШОР. Они собрали граций от 8 до 12 лет. Во время турнира «Кур’ер» поговорил с участницами и родителями.

«Каждый день из Любани езжу в Солигорск»

«Мне 12 лет. Мы живём в Любани. Папа работает в Солигорске. Уже шесть лет, шесть дней в неделю, каждое утро еду с папой в Солигорск: папа на работу, а я — в школу, — рассказала Арина Ковалевская, победительница турнира в старшей группе. — Учусь в 7-м классе, отличница. После занятий к 15.00 иду в зал гимнастики, где тренируюсь под руководством Татьяны Васильевны Шидловской. Надеюсь, что настанет момент, когда взойду на олимпийский пьедестал. С дошкольного возраста родители не знали, что со мной делать: я лазила, бегала, прыгала. Думаю, определив меня в гимнастику, они сделали правильный выбор».

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«Новый купальник стоит не менее $200»

«Недавно в нашей семье родился третий ребёнок. Вера занимается гимнастикой шестой год. Самые большие расходы – покупка купальника, — говорит Алеся Мишина, мама гимнастки Веры Миранович. — Новый купальник стоит не менее $200. Родители, любящие своё чадо, покупают купальник и за тысячу. Ещё есть траты на поездку, когда соревнования проходят один день в другом городе: оплата транспорта, питания. Многодневные соревнования проходят за счёт госбюджета. Ещё я специально купила фотоаппарат за 2000 рублей, чтобы фотографировать выступления Веры и историю своей семьи. Надеюсь, что в новом году Вере присвоят 1 спортивный разряд по художественной гимнастике».

Победители соревнований

В старшей группе призёрами стали:

Первое место – Арина Ковалевская;

Второе место – Даша Хомицевич;

Третье место – Пелагея Пилат.

В двух группах младшего возраста победителями стали:

Первое место: Настя Шиманович и Кристина Климец;

Второе место: Милана Перегуд и Карина Бердюк;

Третье место: Варя Фоменко и Ксения Могилевец.

Тренируют девочек Татьяна Шидловская, кандидат в мастера спорта, и Анна Евенко, мастер спорта по художественной гимнастике.