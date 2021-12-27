Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 20 по 26 декабря. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Nastassia (@aeterna_xs)

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Публикация от Дарья 🦊 (@dashunya.lisok)

 

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Публикация от Виктория Брановец 🍀 (@vika_september)

 

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Публикация от Ульяна🔝ВИЗУАЛ | Бренд-ДИЗАЙН (@ulyana_shapavalava)

 

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Публикация от Nastya V. (@nastyakakastyaa)

 

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Публикация от Margarita (@margoshka51)

 

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Публикация от Сергей (@frolovsergei864)

 

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Публикация от Клим (@klim2796)

 

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Публикация от @zhdan.viktory

 

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Публикация от Дмитрий Гришин (@grishindim)