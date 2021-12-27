В воскресенье, 26 декабря, в клубе Parking прошёл детский новогодний утренник – завершающее мероприятие акции «Письмо Деду Морозу».

Авторы лучших писем и видео получили подарки. Все участники веселились со Снегурочкой и Сантой-Клаусом и угощались лакомствами со сладкого стола. Посмотрите, как это было.

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Видео: Алиса Листапад.

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур’ера» подключились активные случчане и предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах.

1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Телефон: +375 (33) 664 69 36.

+375 (33) 664 69 36. Instagram

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

+375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55. Instagram

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск). Телефон: +375 (29) 317 43 46.

+375 (29) 317 43 46. Instagram

5. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

ТЦ «Маяк», 1-й этаж. Телефон: +375 (44) 777 33 44.

+375 (44) 777 33 44. Instagram

6. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

Адрес: ул. Ленина, 212.

ул. Ленина, 212. Телефон: +375 (29) 768 26 08.

7. Читательница газеты «Кур’ер» Алёна Аль Тани

8. Дмитрий Листопад, сеть магазинов «Еврооптика»

Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).

улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»). Телефон: 8 029 340 17 84.

8 029 340 17 84. Instagram

9. Детский развивающий центр «Лесенка»

Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).

улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»). Телефон: 8 029 661 15 88.

8 029 661 15 88. Instagram

10. Магазин товаров для праздника «Позитив»

Адрес: улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»).

улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»). Телефон: 8 029 340 18 67

8 029 340 18 67 Instagram

11. ИП Стрекач Ольга

Адрес: павильон № 76 (магазин сладостей, детских игрушек, сувениров ручной работы), улица Чехова.

павильон № 76 (магазин сладостей, детских игрушек, сувениров ручной работы), улица Чехова. Телефон: 8 029 305 91 79.

8 029 305 91 79. Instagram

12. Рекламно-полиграфический центр SIGNUM

Адрес: ул. Ленина, 212А.

ул. Ленина, 212А. Телефон: 8 029 545 66 22.

8 029 545 66 22. Instagram

13. Кафе «Вояж», ресторан Voyage Hall