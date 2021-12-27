«Всего 10 талонов». Солигорчанин — про очередь в бесплатную стоматологию и есть ли у пенсионеров деньги на платное лечение

27 декабря, 7 часов утра. Стоматологическая поликлиника на проспекте Мира в Солигорске. В ожидании открытия собралось человек 30, много пенсионеров.

Наконец двери открылись, все вошли. Из окошка регистратуры слышим объявление: «На лечение всего 10 талонов». Рядом с окошком объявление – пациентов приглашают на платное лечение. Для него есть и врачи, и талоны.

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«Как выделить деньги на платное лечение из пенсии в 340 рублей?» — возмущается пожилая женщина. Потолкавшись перед регистратурой, люди стали расходиться.

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