Что подарили детям на новогоднем утреннике «Кур’ера». И что о празднике говорят взрослые (много фото)

В воскресенье, 26 декабря, в клубе Parking прошла детская новогодняя вечеринка. На празднике организаторы и партнёры акции «Письмо Деду Морозу» наградили авторов лучших писем.
Вот что они получили в подарок:
- Алиса и Лиза Борисовец — набор для экспериментов и мягкую игрушку.
- Милана Новик — детскую косметику, лего, «сквиш», пенал со зверюшкой.
- Валерия Неверко — детскую косметику и мягкие наушники.
- Максим Дубовский — лего и «гоночную тачку».
- Илья Чижик — книгу про военных истребителей.
- Ренат Алиев — фломастеры для скетчинга, блокнот для скетчинга и комикс.
- Гордей Тупик — машину на пульте управления.
- Саша Проходский — машину на пульте управления.
- Марина Лобан — книги на белорусском языке и словарь.
Ресторан Voyage Hall организовал для родителей участников акции и партнёров фуршет, а клуб Parking предоставил шампанское.
Отзывы
«Добрый день. Праздник оказался замечательным! Весело было и детям, и взрослым не скучно. Крестник приехал домой и рассказывал младшему брату, который заболел и не смог приехать, как было круто! Спасибо вам за организацию!»
Надежда Лобан: «Марине понравилось. Отличная развлекательная программа, Санта и Снегурочка — супер. Только положительные эмоции от всего вечера. Спасибо».
Юлия Борисовец: «Спасибо большое за замечательный праздник. Было очень весело и вкусно. Дети наигрались, натанцевались и наелись. Родители отдохнули в приятной атмосфере. Столько вкусняшек для всех, и Санта со Снегурочкой не давали заскучать. Подарки шикарные! Мы уже испробовали набор и пока ещё даже не взорвали квартиру, а мишка уже звезда «Тик-Тока». Огромное спасибо организаторам и спонсорам за то, что помогаете творчески развиваться и воплощаете детские мечты!»
Татьяна Малащук: «Здравствуйте, праздник очень понравился! Максим довольный. Понравилась программа для детей, то, что были вовлечены все. Он у нас хоть и стеснительный, но видно было, что всё понравилось и вовлёкся. Ну и для родителей тоже отвлечение. Спасибо большое за организованный праздник и за подарок. Максим машинку из рук не отпускает — всё играет».
Ольга Черняк: «Всё отлично. Я очень рада, что сходила со старшим ребёнком. Приятно, что всё время дети активничали, редко так бывает. Ну а для взрослых фуршет — очень приятное времяпрепровождение и такой неожиданный бонус. Вся обстановка меня порадовала, никакого пафоса, приятные люди хорошо проводят время. Вы молодцы, что такие вечера организовываете. Спасибо вам огромное за такой чудесный и волшебный праздник для детей и взрослых!»
Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»
К новогодней акции «Кур’ера» подключились активные случчане и предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах.
1.Евгений Романов, ночной клуб Parking
- Адрес: ул. Виленская, 10.
- Телефон: +375 (33) 664 69 36.
2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»
- Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.
3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»
- Адрес: ул. М. Богдановича, 19.
- Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.
4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»
- Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск).
- Телефон: +375 (29) 317 43 46.
5. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»
- Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.
- Телефон: +375 (44) 777 33 44.
6. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»
- Адрес: ул. Ленина, 212.
- Телефон: +375 (29) 768 26 08.
7. Читательница газеты «Кур’ер» Алёна Аль Тани
8. Дмитрий Листопад, сеть магазинов «Еврооптика»
- Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: 8 029 340 17 84.
9. Детский развивающий центр «Лесенка»
- Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).
- Телефон: 8 029 661 15 88.
10. Магазин товаров для праздника «Позитив»
- Адрес: улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»).
- Телефон: 8 029 340 18 67
11. ИП Стрекач Ольга
- Адрес: павильон № 76 (магазин сладостей, детских игрушек, сувениров ручной работы), улица Чехова.
- Телефон: 8 029 305 91 79.
12. Рекламно-полиграфический центр SIGNUM
- Адрес: ул. Ленина, 212А.
- Телефон: 8 029 545 66 22.
13. Кафе «Вояж», ресторан Voyage Hall
- Адрес: ул. Поселковая, 1б, ул. Парижской Коммуны, 27
- Телефон: 8 044 465 55 05 (кафе «Вояж»), 8 029 302 44 33 (ресторан Voyage Hall).
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