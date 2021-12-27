Что подарили детям на новогоднем утреннике «Кур’ера». И что о празднике говорят взрослые (много фото)

В воскресенье, 26 декабря, в клубе Parking прошла детская новогодняя вечеринка. На празднике организаторы и партнёры акции «Письмо Деду Морозу» наградили авторов лучших писем.

Вот что они получили в подарок:

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Алиса и Лиза Борисовец — набор для экспериментов и мягкую игрушку.

— набор для экспериментов и мягкую игрушку. Милана Новик — детскую косметику, лего, «сквиш», пенал со зверюшкой.

— детскую косметику, лего, «сквиш», пенал со зверюшкой. Валерия Неверко — детскую косметику и мягкие наушники.

— детскую косметику и мягкие наушники. Максим Дубовский — лего и «гоночную тачку».

— лего и «гоночную тачку». Илья Чижик — книгу про военных истребителей.

— книгу про военных истребителей. Ренат Алиев — фломастеры для скетчинга, блокнот для скетчинга и комикс.

— фломастеры для скетчинга, блокнот для скетчинга и комикс. Гордей Тупик — машину на пульте управления.

— машину на пульте управления. Саша Проходский — машину на пульте управления.

— машину на пульте управления. Марина Лобан — книги на белорусском языке и словарь.

Ресторан Voyage Hall организовал для родителей участников акции и партнёров фуршет, а клуб Parking предоставил шампанское.

Отзывы

«Добрый день. Праздник оказался замечательным! Весело было и детям, и взрослым не скучно. Крестник приехал домой и рассказывал младшему брату, который заболел и не смог приехать, как было круто! Спасибо вам за организацию!»

Надежда Лобан: «Марине понравилось. Отличная развлекательная программа, Санта и Снегурочка — супер. Только положительные эмоции от всего вечера. Спасибо».

Юлия Борисовец: «Спасибо большое за замечательный праздник. Было очень весело и вкусно. Дети наигрались, натанцевались и наелись. Родители отдохнули в приятной атмосфере. Столько вкусняшек для всех, и Санта со Снегурочкой не давали заскучать. Подарки шикарные! Мы уже испробовали набор и пока ещё даже не взорвали квартиру, а мишка уже звезда «Тик-Тока». Огромное спасибо организаторам и спонсорам за то, что помогаете творчески развиваться и воплощаете детские мечты!»

Татьяна Малащук: «Здравствуйте, праздник очень понравился! Максим довольный. Понравилась программа для детей, то, что были вовлечены все. Он у нас хоть и стеснительный, но видно было, что всё понравилось и вовлёкся. Ну и для родителей тоже отвлечение. Спасибо большое за организованный праздник и за подарок. Максим машинку из рук не отпускает — всё играет».

Ольга Черняк: «Всё отлично. Я очень рада, что сходила со старшим ребёнком. Приятно, что всё время дети активничали, редко так бывает. Ну а для взрослых фуршет — очень приятное времяпрепровождение и такой неожиданный бонус. Вся обстановка меня порадовала, никакого пафоса, приятные люди хорошо проводят время. Вы молодцы, что такие вечера организовываете. Спасибо вам огромное за такой чудесный и волшебный праздник для детей и взрослых!»

Спонсоры акции «Письмо Деду Морозу»

К новогодней акции «Кур’ера» подключились активные случчане и предприниматели Слуцка, которые предлагают свои товары и услуги в разных сферах.

1.Евгений Романов, ночной клуб Parking

Адрес: ул. Виленская, 10.

ул. Виленская, 10. Телефон: +375 (33) 664 69 36.

+375 (33) 664 69 36. Instagram

2.Пассажирские перевозки «Фаворит 999»

Телефон: +375 (44/29/25) 741 60 00.

3.Юрий и Алеся Некрашевич, автомойка «10-й городок»

Адрес: ул. М. Богдановича, 19.

ул. М. Богдановича, 19. Телефоны: +375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55.

+375 (29) 303 02 55, +375 (29) 543 02 55. Instagram

4.Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»

Адрес: ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск).

ТЦ «Европарк», ул. Ленина, 156 (Слуцк); ТЦ «Бонус» (Минск); ул. Ленина, 14 (Солигорск). Телефон: +375 (29) 317 43 46.

+375 (29) 317 43 46. Instagram

5. Владислав Шилович, павильон аксессуаров для телефонов в ТЦ «Маяк»

Адрес: ТЦ «Маяк», 1-й этаж.

ТЦ «Маяк», 1-й этаж. Телефон: +375 (44) 777 33 44.

+375 (44) 777 33 44. Instagram

6. IT-компания «Анализ и Дизайн ИТ»

Адрес: ул. Ленина, 212.

ул. Ленина, 212. Телефон: +375 (29) 768 26 08.

7. Читательница газеты «Кур’ер» Алёна Аль Тани

8. Дмитрий Листопад, сеть магазинов «Еврооптика»

Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).

улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»). Телефон: 8 029 340 17 84.

8 029 340 17 84. Instagram

9. Детский развивающий центр «Лесенка»

Адрес: улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»).

улица Парижской Коммуны, 2/1 (ТЦ «Маяк»). Телефон: 8 029 661 15 88.

8 029 661 15 88. Instagram

10. Магазин товаров для праздника «Позитив»

Адрес: улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»).

улица М. Богдановича, 42 («Евроопт»). Телефон: 8 029 340 18 67

8 029 340 18 67 Instagram

11. ИП Стрекач Ольга

Адрес: павильон № 76 (магазин сладостей, детских игрушек, сувениров ручной работы), улица Чехова.

павильон № 76 (магазин сладостей, детских игрушек, сувениров ручной работы), улица Чехова. Телефон: 8 029 305 91 79.

8 029 305 91 79. Instagram

12. Рекламно-полиграфический центр SIGNUM

Адрес: ул. Ленина, 212А.

ул. Ленина, 212А. Телефон: 8 029 545 66 22.

8 029 545 66 22. Instagram

13. Кафе «Вояж», ресторан Voyage Hall