Расписание автобусов в Слуцке и районе на выходные и праздники

«Слуцкі край»расписание движения автобусов с 24 декабря по 9 января. Время рейсов на 1 января даётся отдельно.

Движение автобусов 1 января 2022 года

Город

В первую смену будут курсировать следующие маршруты.

Маршрут №2

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Мясокомбинат: 5.40, 6.45, 8.10, 9.35, 11.20, 12.30 далее по расписанию с 14.00

ССК: 6.10, 7.19, 8.50, 10.11, 11.56, 13.10 далее по расписанию с 14.35

Маршрут №3

Мясокомбинат: 6.32, 7.32, 8.38, 9.40, 11.12, 12.18, 13.22 далее по расписанию с 14.22

Социалистическая: 7.04, 8.06, 9.08, 10.10, 11.44, 12.50, 13.52 далее по расписанию с 14.55

Маршрут №5 – из автобусного парка № 2 – 5.57

Мясокомбинат: 6.53, 8.10до с/х лицея, 9.12, 10.10, 11.08, 12.10 далее по расписанию с 13.10

Чехова: 6.23, 7.20, 8.43от с/х лицея, 9.40, 10.40, 11.36, 12.40 далее по расписанию с 13.40

Маршрут №6

ДСУ-9: 6.20, 7.17от СЭС, 8.30, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 далее по расписанию с 14.35

Льнозавод: 6.47 от СЭС, 7.55, 9.00, 10.00, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 далее по расписанию с 15.00

Маршрут №10

Автопарк №2: 3.35, 4.42, 5.48, 6.40, 7.43, 8.44, 10.14, 11.14 далее по расписанию с 11.47

Социалистическая: 3.55, 5.04, 6.10, 7.10, 8.12, 9.14, 10.44, 11.44 далее по расписанию с 12.45

Маршрут №16 – из автобусного парка № 2 – 6.10

Автовокзал: 7.08, 7.55, 8.40, 9.40, 10.45, 11.50, 12.50, 13.40, далее по расписанию с 14.45

Чехова: 6.35, 7.30, 8.15, 9.00, 10.00, 11.15, 12.30, 13.10, 14.00 далее по расписанию с 15.10

Вторая смена будет осуществлять движение по расписанию СУББОТЫ.

Все пригородные рейсы 1 января будут осуществляться только во второй половине дня.

Пригород

Движение пригородных автобусов будет осуществляться без изменений согласно дню недели, кроме:

Слуцк – Солигорск ч/з Радково (вр. отпр. с АВ «Слуцк» 7.00) – 7 января курсировать не будет;

Слуцк – Греск – 7 января время отправления первого рейса будет осуществляться по расписанию выходного дня, а именно в 6.55 от АВ «Слуцк»;

Слуцк – Болотчицы – 7 января время отправления первого рейса будет осуществляться по расписанию выходного дня, а именно в 7.45 от АВ «Слуцк».

Межгород

Слуцк – Бобруйск: