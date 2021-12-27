Из-за того, что четвёртая волна коронавируса отступает, идёт перепрофилирование коечного фонда больниц и возобновление оказания плановой помощи, сообщает Минздрав.

В Минской области перепрофилированы часть отделений в центральных районных больницах — Борисова (больница №2), Вилейки, Воложина, Дзержинска, Марьиной Горки, Молодечно, Столбцов, Слуцка, Солигорска.

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В Слуцке 4-я волна COVID-19 тоже идёт на спад, сказал «Кур’еру» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ. Он добавил, что сейчас рассматривается вопрос об уменьшении количества коек. Про закрытие отделений речи не идёт — решения пока что не было.

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