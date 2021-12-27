За прошедшие дежурные сутки в Слуцком районе работники МЧС оказывали помощь в извлечении утонувшего гражданина, сообщается в сводках областного управления.

Как рассказала «Кур’еру» Анастасия Швайбович, пресс-секретарь сектора информации и общественных связей Минского областного УМЧС, сообщение о том, что требуется помощь в извлечении человека из канала вблизи деревни Целевичи, поступило спасателям в воскресенье, 26 декабря, в 16.37. Работники МЧС обнаружили гражданина на расстоянии 0,5 метра от берега и извлекли его.

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Предварительно установлено, что 55-мужчина провалился под лёд. Ширина канала — пять метров. Слуцкий РОСК проводит проверку. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, сообщает МЛЫН.BY.