По данным Белстата, средняя зарплата за ноябрь в Слуцком районе составила 1 254,3 рубля. Это на 21,7 рубля больше, чем в октябре. В плюсе остался и Копыль, а вот остальные соседние районы потеряли в зарплате.

Средняя зарплата в ноябре 2020 года составляла 1 109,4 рубля. Получается, за год она выросла на 144,9 рубля.

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Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».