Кроме самого важного события — наступления Нового года, на этой неделе есть и другие значимые даты. Например, 100 лет назад был создан СССР, по утрате которого многие, жившие в то время, сожалеют. Профессиональный праздник отметят банковские работники. Есть и более легкомысленные даты: праздник вырезания снежинок и упаковывания подарков, а также День вставания на весы.

27 декабря — Праздник вырезания снежинок. В канун Нового года приятно окунуться в детство и украсить дом своими снежинками либо научить древнему искусству младших членов семьи.

28 декабря — День рождения жевательной резинки. Первый патент на производство жевательной резинки получил Уильям Финли Семпл из штата Огайо. В патенте от 28 декабря 1869 года было туманно написано: «Комбинация каучука с прочими компонентами в любых пропорциях для создания приемлемой жевательной резинки».

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29 декабря — День вставания на весы. Неудивительно, что День вставания на весы назначили на 29 декабря. Учёные подсчитали, что в течение Рождества люди потребляют около 7000 калорий, тогда как взрослому в день требуется не более 2200−2500. А в период между Рождеством и Новым годом люди набирают лишних около 2,7 кг. И уходит около 4 месяцев, чтобы потерять набранные рождественские килограммы.

30 декабря — День заворачивания подарков. Отмечается в разных странах мира. Дата празднования была выбрана с учётом того, что скоро наступает Новый год и людям во всём мире необходимо подготовить подарки своим близким.

30 декабря 1922 года — дата истории, создание СССР. На I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР, а также Закавказской федерации подписали Декларацию об образовании СССР и Союзный Договор. Принципы объединения: равноправие и добровольность, право свободного выхода из СССР и право вступления в него других республик. В компетенцию союзных органов передавались вопросы внешней политики, внешней торговли, финансов, обороны, путей сообщения, связи. Остальные сферы оставались в ведении союзных республик.

31 декабря — 1 января — наступает Новый год. Долгое время в разных частях Беларуси Новый год праздновали в разное время. На территории, которая входила в состав Великого Княжества Литовского, встречать Новый год 1 января начали с 1364 года. В восточной части Беларуси с 1493 по 1700 новый год начинался по византийской церковной традиции — 1 сентября. И только 20 декабря 1700 года вышел указ Петра I о праздновании начала нового года 1 января.

1 января — Всемирный день мира. Другое название праздника – День всемирных молитв о мире. В торжествах участвуют религиозные лидеры, верующие, вне зависимости от конфессиональной принадлежности и социального статуса.

2 января — День банковских и финансовых работников Республики Беларусь. На официальном уровне этот праздник закреплён в 1998 году.