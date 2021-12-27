Кроме самого важного события — наступления Нового года, на этой неделе есть и другие значимые даты. Например, 100 лет назад был создан СССР, по утрате которого многие, жившие в то время, сожалеют. Профессиональный праздник отметят банковские работники. Есть и более легкомысленные даты: праздник вырезания снежинок и упаковывания подарков, а также День вставания на весы.
27 декабря — Праздник вырезания снежинок. В канун Нового года приятно окунуться в детство и украсить дом своими снежинками либо научить древнему искусству младших членов семьи.
28 декабря — День рождения жевательной резинки. Первый патент на производство жевательной резинки получил Уильям Финли Семпл из штата Огайо. В патенте от 28 декабря 1869 года было туманно написано: «Комбинация каучука с прочими компонентами в любых пропорциях для создания приемлемой жевательной резинки».
29 декабря — День вставания на весы. Неудивительно, что День вставания на весы назначили на 29 декабря. Учёные подсчитали, что в течение Рождества люди потребляют около 7000 калорий, тогда как взрослому в день требуется не более 2200−2500. А в период между Рождеством и Новым годом люди набирают лишних около 2,7 кг. И уходит около 4 месяцев, чтобы потерять набранные рождественские килограммы.
30 декабря — День заворачивания подарков. Отмечается в разных странах мира. Дата празднования была выбрана с учётом того, что скоро наступает Новый год и людям во всём мире необходимо подготовить подарки своим близким.