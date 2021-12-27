О COVID-ограничениях на праздники в Германии

В то время, как в Беларуси отменяют обязательную самоизоляцию для контактов 1 и 2 уровней, правительство Германии договорилось об ужесточении COVID-ограничений в преддверии Нового года и выпустило рекомендации на Рождество.

Обновления в правилах происходят каждый день. В результате в них можно запутаться. Вот обзор последних рекомендаций в предпраздничный сезон.

Рождество 2021 года — ограничения на контакты

Канцлер Олаф Шольц и руководители 16 земель попросили жителей Германии «ответственно праздновать рождественские праздники».

Они добавили: «Количество контактов на семейных праздниках должно быть ограничено. Кроме того, следует соблюдать правила соблюдения дистанции. Обычные гигиенические меры — ношение масок и регулярное проветривание — также должны соблюдать».

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Правительство и штаты призывают людей пройти тест на Covid-19 «перед встречей с членами семьи и друзьями», особенно при контакте с пожилыми людьми.

«Таким образом, Рождество можно будет безопасно отпраздновать вместе», — говорят они.

Ужесточаются ли ограничения COVID на праздники?

Однако некоторые земли решили ввести ограничения в ближайшие дни. Например, Гамбург и Мекленбург-Передняя Померания заявили, что частные встречи между вакцинированными и выздоровевшими людьми ограничиваются 10 людьми с 24 декабря или в канун Рождества.

Для невакциниро­ванных

Ограничения на контакты для людей, которые решили не делать прививку, уже действуют и будут действовать дальше. Невакцинированным людям разрешается встречаться с членами своей семьи и максимум двумя людьми из другой семьи. Другие ограничения, такие как правило 2G для доступа в общественные места, остаются в силе. Компании и предприятия могут принять решение о применении правила 2G-plus (когда вакцинированные и переболевшие люди должны показать отрицательный тест для входа).

Правила ужесточаются

В масштабах страны федеральное правительство и правительства земель договорились, что правила будут ужесточены не позднее 28 декабря. Цель состоит в том, чтобы нацелиться на крупные новогодние вечеринки, чтобы попытаться избежать ускоренного распространения коронавируса из-за ожидаемой «взрывной» волны «Омикрона».

К 28 декабря:

Ночные клубы и танцевальные заведения должны будут закрыться.

Только 10 людям, вакцинированным или выздоровевшим, будет разрешено собираться на частные вечеринки (исключая детей до 14 лет).

Ограничения на контакты для невакцинированных людей остаются в силе.

Крупные организо­ванные мероприятия, такие как футбольные матчи, должны проходить без зрителей.

Продажа фейерверков запрещена на Новый год. А запускать фейерверки настоятельно не рекомендуется для защиты системы здравоохранения и основных служб.

Власти Германии настоятельно рекомендуют людям пройти тест на Covid-19 перед общением с людьми.

Что насчёт вакцинации?

В своём соглашении правительство Германии заявило, что хочет сделать ещё 30 миллионов прививок к концу января 2022 года, чтобы сделать доступ к вакцинам «быстрым и лёгким».

Власти также хотят расширить услуги по вакцинации детей.

Могут ли ограничения быть ещё жёстче?

В соглашении говорится, что эти ограничения являются «минимальными стандартами» по всей стране. Однако регионы могут принимать решение о введении дополнительных правил или ужесточении существующих.

Правительство проведёт ещё одну встречу 7 января. Тогда они решат, вводить ли ещё больше ограничений или смягчить их. Мало­вероятно, что экстренное заседа­ние будет проводиться во время праздников. Однако это зависит от ситуации с вирусом.

УНП 101166185 Посольство ФРГ в РБ