В январе белорусов ждёт несколько важных изменений. Меры затронут бюджетников, пенсионеров, бизнес и остальных граждан.

Увеличится пенсионный возраст

Увеличение пенсионного возраста в новом году происходит в рамках пенсионной реформы, которая началась ещё в 2017 году. С января 2022 года мужчины будут отправляться на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. Обязательным условием для назначения трудовой пенсии остаётся стаж работы с уплатой страховых взносов в ФСЗН.

Вырастет базовая ставка и зарплата бюджетников

С 1 января 2022 года вырастет размер базовой ставки для оплаты труда работников бюджетных организаций до 207 рублей. В 2022 году планируется увеличение базовой ставки до 210 рублей в два этапа. На первом этапе увеличение составит 4,5%.

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Повысятся тарифы на «коммуналку»

В новом году запланировано поэтапное повышение тарифов на ЖКУ. Как и предыдущие три года, в 2022-м в Беларуси поднимутся тарифы на коммунальные пла­тежи с 1 января и с 1 ию­ня. Тарифы в расчёте на стандарт­ную двухкомнатную квартиру с тремя проживающими в ней при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах $5 (12 рублей 65 копеек по курсу Нацбанка на 23 декабря). Повышение произойдёт в два этапа: с 1 ян­варя – на жилищно-коммунальные услуги — на 11 рублей 10 копеек ($3,92); с 1 июня — на отопление, свет и газ на цели отопления — на 3 рубля 4 копейки ($1,08). Власти обещают, что будут оказывать поддержку населению, предоставляя безналичные жилищные субсидии. Обычно такие льготы предоставляются гражданам и семьям, если ежемесячная оплата «коммуналки» превышает пятую часть среднемесячного дохода тех, кто проживает в городе, для сельчан этот показатель находится на уровне 15%.

Появится налог на квартиру

Налог на квартиру введут с января 2022 года. Плательщиками налога на недвижимость становятся владельцы квартир, комнат, дач и др. Среди льготников — пенсионеры, инвалиды, военнослужащие. Налог на квартиры белорусов составит от 20 до 50 рублей. Владельцы будут платить этот налог в результате отмены действующей налоговой льготы на недвижимость, когда налогом не облагалось единственное жилище.

Увеличится налог на сдачу квартир и гаражей

С 1 января 2022 года меняются ставки налога на сдачу квартир, машино-мест, гаражей, дач и нежилых помещений в аренду. Изменение ставок подоходного налога запланировано проектом Закона РБ «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Например, с 1 января ставка подоходного налога для одной комнаты в Слуцке, Солигорске составит 22,6 рубля (в 2021 году ставка составляла 21,1 рубль), за металлический или деревянный гараж, машино-место – 6 рублей (было 5,6 рубля), за железобетонный или кирпичный гараж – 8,4 рубля (было 6,8 рубля).

Повысятся тарифы «Белтелекома»

Уже с первого дня 2022 года абонентам «Белтелекома» придётся платить за интернет-услуги больше. Стоимость вырастет почти на 4%. Кроме доступа во всемирную паутину, для белорусов подорожают международные телефонные звонки, пакеты услуг телевидения и прочие услуги электросвязи. Тарифы вырастут в среднем на 5%.

Возрастёт размер «минималки»

С 1 января 2022 года минимальная зарплата в Беларуси составит не менее 457 рублей. Наниматель обязан применять минимальную заработную плату (месячную и часовую) в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени.

Появятся надбавки за классное руководство

С 1 января учителя будут получать больше за классное руководство или кураторство. Надбавка в размере 207 рублей предусмотрена для учителей, которые выполняют функции классного руководителя, преподавателей-кураторов учебной группы в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования.

Новшества в оплате больничных

В Беларуси вступят в силу новшества в части оплаты больничных. Установлен минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам, — 50% БПМ в среднем на душу населения за два последних квартала. Новшество заработает с 21 января 2022 года, за исключением норм, которые регулируют указ о добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии.

Изменится программа по семейному капиталу

С 1 января 2022 года по-новому заработает государственная программа семейного капитала. Так, с 2022 года семейным капиталом смогут воспользоваться семьи с усыновлёнными и удочерёнными детьми. Также в программу семейного капитала теперь попадают и дети, рождённые вне брака. Кроме того, расширили и возможности использования семейного капитала досрочно. Право распорядиться им получил супруг, который не учитывался в момент назначения государственной поддержки. Однако он должен находиться в официально зарегистрированном браке с усыновителем и при этом пара должна иметь совместных детей. Ко всему прочему, увеличили и период досрочного использования средств, выделенных на оплату медицинских услуг. Распорядиться этими средствами можно будет в течение двух лет с момента подачи соответствующего заявления.

Изменится порядок ремесленничества

С 1 января 2021 года изменён порядок прекращения ремесленной деятельности. Физлица, которые не планируют осуществлять деятельность в 2022 году, должны письменно уведомить налоговую о прекращении деятельности или выслать уведомление через личный кабинет плательщика не позднее января 2022 года, иначе придётся заплатить сбор за 2022 год.

Старые деньги нельзя будет обменять

С 1 января банкноты номиналом 100, 500, 1 тыс., 5 тыс., 10 тыс.,20 тыс., 50 тыс., 100 тыс., 200 тыс. образца 2000 года окажутся недействительными и превратятся в бумагу. Их нельзя уже будет обменять в банках.

Эмбарго на ввоз западных товаров

С 1 января 2022 года в ответ на санкции Беларусь вводит запрет на ввоз и продажу на территории страны товаров из Евросоюза, США, Канады, Норвегии, Великобритании, Албании, Черногории, Швейцарии и некоторых других стран. Для отдельных видов товаров предусматривается квота для ввоза в Беларусь. К запрещённым товарам отнесли произведённых в названных странах: живых свиней, свежую, замороженную или охлаждённую говядину и свинину, субпродукты КРС, свиней, коз, лошадей и некоторых других животных, а также мясо и субпродукты домашней птицы, свиной и жир домашней птицы. Запрещены к ввозу солёное, сушёное, копчёное или в рассоле мясо, молоко и молочная продукция за некоторыми исключениями. Запретили и ввоз овощей, за исключением тех, которые предназначаются для посева. Ещё под эмбарго попали фрукты, орехи, колбасы, соль, кондитерские изделия и некоторые иные виды продовольствия. Однако есть исключения. Эмбарго не затронет товары, которые белорусы ввозят для личного пользования, предназначенные для детского питания и некоторые другие позиции «критического импорта».