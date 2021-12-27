Арктический медведь, солдатская кухня, колбаса и уха. Чем отметился парад Дедов Морозов в Солигорске (+фото)

Парад Дедов Морозов в Солигорске был многолюдным. В месте, где собирались участники шествия, образовалось столпотворение, трудно подойти.

Проход по улице на площадь проходил под приветственные крики толпы. Было много и взрослых, и детей. Возглавлял шествие арктический медведь. Его сопровождали девушки в красных полушубках (но явно не Снегурочки).

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Самое главное для многих пришедших на площадь — фотосессия с новогодними героями.

Для других — возможность бесплатно поесть кашу и выпить горячего чая. Краеведческий музей и общество «Память» организовали солдатскую походную кухню.

В торговых рядах было много продавцов из Копыльского, Любанского районов. Больше всего было изделий из мяса свинины.

Краснослободский рыбхоз продавал свою уху и рыбные копчёности.

Вокруг ёлки кружились хороводы, звучали песни, работали аттракционы.