Происшествия на выходных: в Солигорске на пожаре спасли мужчину

Вечером в пятницу, 24 декабря, в пятиэтажке на улице Заслонова в Солигорске горела кладовая в подвале. Спасатели вытащили из подвала 63-летнего мужчину. Пенсионер не мог самостоятельно идти, его передали медикам. Пожар ликвидировали. МЧС

Видео: МЧС

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В Беларуси за сутки в ДТП погибли 7 человек и травмированы 3 ребёнка

Как сообщает МВД, всплеск аварий случился из-за гололёда, снега и того, что водители не использовали навыки зимнего вождения. За субботу в ДТП погибли 5 человек, еще 15 ранены. В том числе получили травмы три ребёнка, которых от тяжелых последствий спасли детские удерживающие устройства. Кроме того, в воскресенье утром в Лельчицком районе в результате столкновения двух грузовиков МАЗ погибли оба водителя. Интерфакс-Запад

На пожарах погибли 8 мужчин и 2 женщины

Ночью на субботу, 25 декабря, горели жилые дома в посёлке Руденск Пуховичского района, в деревне Старая Рудня Жлобинского района и в Калинковичах. Всего на этих пожарах погибло четверо мужчин.

Утром в субботу горел дом в деревне Лесники Дрогичинского района. Обнаружен погибшим неработавший 50-летний квартиросъёмщик.

Днём в субботу на пожаре в доме в деревне Купелы Могилёвского района найден погибшим 68-летний отец хозяйки.

Вечером 25 декабря на пожаре в доме в деревне Дребск Лунинецкого района найдена погибшей 91-летняя хозяйка.

Поздно вечером в субботу случились пожары в жилых домах в посёлке Яновичи Витебского района и в агрогородке Бояры Мядельского района. В обоих случаях погибли мужчины, хозяева домов.

Рано утром в воскресенье на пожаре в жилом доме в Лиде обнаружена погибшей 64-летняя хозяйка. МЧС

Двое братьев угорели в бане, один из них погиб

В субботу вечером два 67-летних брата в агрогородке Бабичи Глубокского района отравились угарным газом в бане возле частного дома. Один из них погиб, другого госпитализировали. Причина гибели и отравления – преждевременное закрытие задвижки дымохода печи. МЧС

Под Борисовом «Пежо» смяло о столб, водителя и девочку-подростка пришлось деблокировать спасателям

Утром в субботу на трассе под Борисовом «Пежо-406» столкнулся с мачтой освещения. По словам спасателей, автомобиль полностью «обнял» столб. Внутри зажало 45-летнего водителя и 13-летнюю девочку на заднем сидении. Спасателям пришлось разрезать автомобиль, полностью вырезать приборную панель. Водитель, у которого были сильно зажаты ноги, госпитализирован с различными травмами. Девочка с переломом руки будет лечиться дома. МЧС