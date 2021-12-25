Под обёрткой «Алёнки» стал попадаться другой шоколад. Почему так?

В чат-бот уже не первый раз приходят сообщения от недовольных читателей, которые открывают дорогую сердцу «Алёнку», а внутри видят Plan B, пишет Onliner. «Шоколад того же производителя, но по качеству и цене ниже. Кто врёт?» — спрашивают покупатели. Onliner узнал у представителя «Коммунарки», что происходит.

— Сейчас период ажиотажного спроса на кондитерские изделия в связи с Новым годом. Поэтому шоколад «Алёнка», а также «Красная Шапочка» и «Столичный» иногда могут отливаться в формах от шоколада Plan B, — объясняют в отделе контроля качества. — К сожалению, форм с нейтральным логотипом «Коммунарка» у нас сейчас недостаточно. Они заказаны, поставка ожидается в январе — и тогда этот хаос закончится. А пока временно есть необходимость задействовать для производства 100-граммовых шоколадок разные производственные линии.

На предприятии признают, что звонков от покупателей сейчас поступает много. Людям кажется, что под другим брендом им пытаются продать более дешёвый шоколад.

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— Со своей стороны мы гарантируем строгое соблюдение рецептур и всей технологической цепочки, только формы используются другие, от шоколада более дешёвого сегмента. Если на упаковке написано, что это «Алёнка», можно не сомневаться: шоколадное масло используется именно той рецептуры, как заявлено. Вкус не может быть другим, хотя мы понимаем, что визуальное восприятие накладывает свой отпечаток, — отметили в «Коммунарке».

Продукцию под брендом Plan B компания начала выпускать в 2016 году, но на сайте «Коммунарки» среди представленного ассортимента нет. На e-dostavka его заказать тоже нельзя («скоро в продаже»), но можно посмотреть состав. На первом месте — сахар, дальше идут какао тёртое, какао-масло, сухая сыворотка, сухое молоко и т. д. Товар содержит 36,1% общего сухого остатка какао. В самой «Коммунарке» эти шоколадки называют «бюджетным вариантом».

100-граммовая плитка «Алёнка» на e-dostavka продаётся за 1,99 рубля. Состав похож, но вместо сухой сыворотки на третьем месте мы увидели сухие сливки. Написано, что насыщенных жирных кислот в шоколаде — 20,4%, а какао-продуктов — не менее 31,1%.