Парад Дедов Морозов в Слуцке. Как выглядели персонажи и зрители (фото)

Традиционно парады Дедов Морозов в Слуцке проходили в выходные дни. Они собирали много зрителей и желающих поучаствовать в представлении перед городской ёлкой, сфотографироваться с главными новогодними персонажами.

Впервые за десятилетие в 2018 году праздничное шествие перенесли на будний день. Оно состоялось 24 декабря, в четверг, а потому собрало только около 200 человек. Детей оказалось немного, ведь в основном они были в школе.

В 2019 году парад вернули на выходной. Он прошёл в субботу, 28 декабря. Новогодняя колонна прошла от Молодёжного центра до центральной площади.

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Но в следующем, 2020 году Деды Морозы прошли перед случчанами опять в будний день.

В этом году красочное зрелище прошло в субботу, 25 декабря.

Смотрите, как это было.