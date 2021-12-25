На брусьях выступают и 95-летние: упражнения гимнастки, Джоанны Каас, не могут повторить молодые

95-летняя бабуля вышла к брусьям, и все оглянулись. Зрителям действительно было, на что посмотреть: гимнастка-пенсионерка показала ряд упражнений, которые будет сложно повторить и молодым, пишет Trendymen.

Джоанна Каас — личность в спортивном мире известная. Она родилась ещё в 1925 году в семье профессиональных гимнастов и занялась спортом с самого детства.

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Правда, в гимнастике ей место не нашлось. Родители, а затем и тренер сочли, что Джоанна никогда не сможет достигнуть олимпийских высот — останется на уровне крепкого середняка.

Каас тренировалась в гандбольной сборной, но в 30 лет вновь вернулась к гимнастике.

А в 57 приступила к выступлениям на профессиональной сцене. Сейчас на её счету 11 медалей за произвольную программу, и останавливаться Джоанна не намерена.

Несмотря на возраст, Каас остаётся в прекрасной физической форме. Своими успехами ей удалось доказать: спорт действительно укрепляет здоровье и, возможно, продлевает жизнь.