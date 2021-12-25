«Догоняла мужика, который украл три бутылки водки». Случчанка рассказала о работе кассира в супермаркете

Случчанка Наталья работает кассиром в одном из супермаркетов Слуцка, хотя у неё совсем другое образование. Она рассказала как попала в магазин, плюсах и минусах, какие покупатели её раздражают, и почему хочет сменить место работы.

Почему стала кассиром

«Я работаю кассиром в одном из супермаркетов города около года. Устроилась туда по объявлению в интернете. Меня привлекли условия, которые они обещали, зарплата показалась неплохой, — рассказала Наталья. — Когда пришла, то сразу предложили сесть за кассу, показали функции кнопок, как пробивать весовой товар. Часа два поработала. Документы отправили на рассмотрение в кадры. Стажировка длилась три дня, и меня взяли. Как здесь говорят, обычно на второй день видно, сможет ли человек работать. Людей в коллективе не хватает, иногда работаем без выходных.

Первый рабочий день

Первые дни мне было очень трудно. От меня требовали, как от настоящего специалиста. Часто зависали кассы, болели напарницы, я их заменяла. Были дни, что в туалет удавалось выскочить только в 4 часа дня. Сильно уставала от таких нагрузок, нервничала. Однажды ночью проснулась от того, что мне снилось, будто никак не могу оторвать пакетик, а сама рвала одеяло. Первое время боялась, что неправильно дам сдачу, и придётся вкладывать свои деньги.

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Про график работы

График работы кассира «2 через 2»: с 9 утра и до 10 вечера. Приходим обычно за 15-20 минут, чтобы надеть униформу, пересчитать разменные деньги, проверить кассу, повесить пакеты. Кто-то успевает это из за 5 минут. В течение дня предусмотрено два перерыва по 1 часу. Но отдохнуть час получается не всегда. Обычно за 20 минут ем, что взяла с собой.

Про обязанности

Кассир не только сидит за кассой. В его обязанности входит расстановка товаров по полкам. Обычно это делаю, когда нет покупателей. Должна уметь на глаз отличить сорта яблок, мандаринов, груш, помидоров и др.

Мне не особенно нравятся такие требования, как улыбаться и спрашивать у каждого покупателя, нужен ли ему пакет.

В конце дня пересчитываю деньги и сдаю инкассатору. Нехватка денег – это исключительный случай. Если не достаёт копеек, то любой кассир вложит свои и не запускает процедуру разбирательства.

Что бывает

Работа кассира однообразная, требует концентрации. Есть и авралы, очереди, бывает, что холодильники отключаются, — тогда «напряжёнка». Однажды в микрорайоне отключили свет, исчез он и в магазине. Но «бесперебойник» был, и кассы работали. Люди просили пробить товар и светили фонариком от телефона. Кому было надо, всех обслужила.

Однажды покупатели помогли, сказали, что мужчина украл три бутылки водки. Я догоняла мужика на улице. Помог работник магазина, потом вызвали милицию.

Сейчас в супермаркетах начали ставить кассы самообслуживания. Но большинство покупателей, особенно постарше, хотят, чтобы их обслужил человек: взял деньги, сдачу дал, еще и словом с ним каким перемолвился.

Профессии кассира можно учится на курсах, но часто сетевые магазины берут людей без подготовки и учат на месте за один день. Было такое, что ребята из грузчиков переходили в кассиры, если способные.

Чем недоволен кассир, а чем – покупатели

С 17 до 19 часов — самое напряженное время у кассиров, и в выходные. Хотя бывают наплывы в течение дня.

Обычно я улыбаюсь всем подряд, мне это не трудно. Но бесят некоторые мужчины, которые покупают сигареты. Стоит, смотрит и долго-долго выбирает, что бы ему покурить. Когда пробиваю пачку, он говорит: «Две…». И снова встаешь, идешь за второй, а очередь ждёт. Поражаюсь! Сначала реши, что хочешь, потом – проси.

Ещё бесят покупатели, которые только услышав сумму покупки, начинают искать деньги. Роются в карманах, в сумке или бегут за карточкой в машину. Как будто сложно приготовить, пока стоял в очереди.

С мелочью бывает «напряжёнка». Запомнился покупатель, который из-за копейки столько негатива наговорил, и что на копейках мы обогатились.

Покупателям больше всего не нравится, когда очередь, а работает только одна касса.

Про зарплату

Чем больше выручка магазина, тем больше премия и у кассира. Считаю, что зарплата за такую работу – нормальная.

Если хочешь получить больше, нужно выходить в свой выходной день на подработку. Если плохо выполняешь обязанности, порядка нет, не соблюдаешь внутренний регламент могут депремировать.

О плюсах и минусах

Больше всего нравится то, что удобный график: два дня отработал, а два – занимаешься своими делами. Физически работа не тяжелая, и в тепле. Выматывает, когда две недели работаешь одна, без выходных. Отказаться можно, но так, как правило, никто не делает. Терпят, потому что нужны деньги.