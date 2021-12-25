В редакцию «Кур’ера» позвонила случчанка и рассказала, что недавно купила сгущёнку с непонятным привкусом, который сохранился в готовой выпечке. «В магазине стояли банки с надписью «Сгущёнка с сахаром». Посмотрела, что производитель белорусский, не российский. Других не было, поэтому купила эту. Она оказалась слаще и темнее обычной. Стала не такой, как раньше?».

Onliner.by разбирался с похожим обращением. «Кур’ер» посмотрел, что в слуцких магазинах тоже продаётся продукт, на банке которого крупными буквами напечатано «Сгущёнка с сахаром». Производит её ООО «Фабрика фруктовых вкусов» в Витебске.

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На этикетке указано, что это «продукт сгущённый сывороточный с сахаром и заменителем молочного жира». В составе: сахар-песок, сыворотка молочная сухая восстановленная, мука пшеничная высшего сорта, масло пальмовое рафинированное дезодорированное, краситель E171, консервант E202, ароматизатор пищевой.



Свободно продаётся и классическая сгущёнка из Глубокого и Рогачёва. В составе — молоко нормализованное, сахар (сахароза, лактоза).

Onliner.by связался с «Фабрикой фруктовых вкусов». Александр Хацкевич, директор предприятия, пояснил, что их продукт — это аналог традиционного «сгущённого молока цельного с сахаром». Они не претендуют на оригинал.

На предприятие приходят разные отзывы на продукт. Примерно раз в неделю звонят потребители, которые удивляются его необычному вкусу.

«Мы объясняем людям, почему консистенция и вкус другие. Иногда пишут и довольные покупатели — они считают, что цена соответствует качеству продукта. Вы же не будете сравнивать «Жигули» и Mercedes, правильно? Это просто разный ценовой сегмент, — сказал директор «Фабрики фруктовых вкусов». — У нас есть лаборатория, где всё тщательно проверяется, это нормальный продукт.

Также у людей часто возникает вопрос по поводу синей этикетки — почему мы её используем. Дизайн был разработан давным-давно в Советском Союзе и нигде не зарегистрирован — эту этикетку используют все, кто хочет. Это такой маркетинговый ход, чтобы люди попробовали «экономсгущёнку». Мы не вводим покупателей в заблуждение. На этикетке написано, что это продукт сгущённый сывороточный с сахаром».

Как определить классическую сгущёнку, даже не читая состав

Другая читательница «Кур’ера» поделилась лайфхаком для тех, кому трудно прочитать состав, напечатанный мелким шрифтом.

«На классической сгущёнке, к которой мы все привыкли, всегда указан ГОСТ 31688-2012. Если вы не найдёте его на этикетке, значит, это совсем другой продукт», — посоветовала Елена.

Кстати, для варёной сгущёнки есть свой стандарт, который гарантирует качество молочного продукта, — ГОСТ 33921-2016.