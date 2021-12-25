Как из-за эпизода в сериале-продолжении «Секса в большом городе» акции компании Peloton упали на 17%. Дикость? Нет, реальность

В новом сезоне «Секса в большом городе» герой сериала Мистер Биг умирает на велотренажёре бренда Peloton. И после этого, как пишет «кабачковая икра по акции», случается самая странная пиар-история 2021 года.

Вот хронология безумия:

9 декабря на HBO Max выходит «Секс в большом городе».

10 декабря акции велотренажёров Peloton падают на 17%, инвесторы в шоке.

на 17%, инвесторы в шоке. 11 декабря Peloton публикует пресс-релиз, где заявляет, что Мистер Биг умер не от занятий на велотренажёре, а от сердечного приступа.

умер не от занятий на велотренажёре, а от сердечного приступа. 13 декабря Peloton выпускает гениальную рекламу, где Мистер Биг не умер, а просто сбежал со своим испанским инструктором.

Пиар-эффект рекламы сработал: 15 декабря акции Peloton отыграли 900 млн долларов назад.

Казалось бы — счастливый конец, но история снова переворачивается с ног на голову. Актёра Криса Нота (играл Мистера Бига) две женщины обвинили в изнасиловании. Вирусную рекламу пришлось удалить.

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Инвесторы Peloton снова рвут последние волосы на голове.