«Кур’ер» просмотрел архив редакции за последние 18 лет и отобрал фото, рассказывающие о том, какой была новогодняя погода с 2003 по 2021 год и как выглядела главная ёлка города в эти годы.

Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
27 декабря 2003 г.
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
29 декабря 2005 г.
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
30 декабря 2006 г.
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
24 декабря 2008 г.
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
30 декабря 2010 г. Температура вечером была -12..-14°C, лежал снег
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
28 декабря 2011 г. Температура вечером была 0..-1°C, без снега
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
30 декабря 2013 г. Температура вечером была +2..+3°C, без снега
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
28 декабря 2014 г. Температура вечером была -6..-7°C, без снега
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
31 декабря 2015 г. Температура вечером была -10..-11°C, лежал снег
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
31 декабря 2016 г. Температура вечером была +1..+2°C, снега практически не было
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
23 декабря 2017 г. Температура днём была 0..-1°C, без снега
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
27 декабря 2018 г. Температура днём была 0..+1°C, лежал снег
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
28 декабря 2019 г. Температура днём была 0..-1°C, лежал снег
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
31 декабря 2020 г. Температура днём была +4..+5°C, без снега
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
1 января 2021 г. Температура в новогоднюю ночь была +2..+3°C, лил дождь
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
21 декабря 2021 г.
Как выглядели праздничные ёлки и какой была новогодняя погода за последние 18 лет в Слуцке
22 декабря 2021 г.