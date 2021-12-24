«Таня, не молчи!» Как карта «Кур’ера» поможет вам сэкономить 100 рублей

В нашей рубрике «Таня, не молчи!» Татьяна Кожушко рассказала, как карта «Кур’ера» поможет вам сэкономить 100 рублей.

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Если вы устали бегать по магазинам в поисках новогодних подарков, а тратить деньги на глупые безделушки не хотите, то есть отличная новость. В нашей редакции можно купить скидочную карту «Кур’ера», которая будет действовать и в 2022 году.

Чем хорош этот подарок? Карта «Кур’ера» действует более чем у 40 наших партнёров.

Скидки можно получить в различных кафе на пиццы, суши, шаурму, дешевле приобрести товары для детей, поставить со скидкой забор, окна. Сделать чистку мебели, отремонтировать компьютер, холодильник, воспользоваться услугами салонов красоты и даже отремонтировать со скидкой свой автомобиль.

Список партнёров карты смотрите здесь

Стоимость карты «Кур’ера» — 7 рублей. Мы посчитали, что если активно пользоваться картой «Кур’ера», то чисто на скидках можно сэкономить 100 рублей.

Хороший новогодний подарок — скидочная карта «Кур’ера». Приобрести её можно в редакционном отделе по адресу: ул. Ленина, 128. Работаем по будним дням с 8 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов).