Случчанка за новогодним настроением съездила в Минск. Какие «чудеса» она там увидела

Всегда накануне Нового года езжу в Минск. Это уже традиция. Конечно, можно и дома создавать себе настроение, но путешествие по новогодней столице добавляет массу положительных эмоций, впечатлений, вносит особые волшебные нотки в эти дни уходящего года. Ожидание новогодних праздников для меня всегда чудеснее, чем сам праздник.

Гуляю по проспекту

Обязательно гуляю по проспекту Независимости. Приятно полюбоваться новогодними и рождественскими ёлками на площадях, красиво украшенными витринами магазинов. В этом году холодно, но в любой момент можно зайти погреться в торговые центры. Это целый мир праздничного убранства.

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Дети спрашивают: «Они живые?»

Всегда на метро доезжаю до станции «Восток», иду в торговый центр. На первом этаже центра в этом году попадаешь в сказочный лес с движущимися дикими животными.

Дети спрашивают у взрослых: «Они живые?». На экранах транслируется не только реклама, но и реальные сюжеты из жизни природы. Особое внимание в сказке привлекают зубры, самый большой из них рассказывает сказки.

В вечернее время интересная иллюминация украшает район, где расположена Национальная библиотека Беларуси.

Главная ёлка

И конечно, обязательно иду на Октябрьскую площадь, где установлена главная ёлка столицы.

Её украшают 128 пиксельных гирлянд общей протяжённостью 4,5 км. 80 программ светового решения проигрываются на ёлке: показывают различные фигуры, картинки, узоры. И всё это сопровождается музыкой.

На площади Свободы в Верхнем городе в этом году установлены необычные ёлки, готовится сцена для праздничного представления.

С наступающими праздниками! Счастливого Рождества и Нового года!