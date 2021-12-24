Как работают «чистая» и «красная» зоны Слуцкой поликлиники с 24 по 26 декабря

В пятницу, 24 декабря, поликлиника работает по сокращённому графику. В субботу — по графику праздничного дня (выходной), а в воскресенье — по графику воскресенья.
«Чистая» зона работает:
- в пятницу, 24 декабря, до 19.00;
- в субботу, 25 декабря, — выходной (за экстренной медицинской помощью обращаться в приёмное отделение Слуцкой ЦРБ);
- в воскресенье, 26 декабря, с 9.00 до 15.00 (дежурный терапевт и инфекционист).
«Красная» зона работает:
- в пятницу, 24 декабря, до 19.00;
- в субботу, 25 декабря, — выходной;
- в воскресенье, 26 декабря, с 9.00 до 14.30.