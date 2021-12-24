В четверг, 23 декабря, в больницу привезли новую партию российской вакцины «Спутник Лайт». Об этом «Кур’еру» сообщили в Слуцкой поликлинике.

В пятницу, 24 декабря, пункт вакцинации работает до 16.00. В субботу, 25 декабря, в поликлинике выходной. Вакцинация продолжится в воскресенье.

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Всего было 1800 доз, осталось около 1700, рассказал «Кур’еру» Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

Ранее «Кур’ер» сообщал, что вакцина «Спутник Лайт» закончилась в субботу, 18 декабря.