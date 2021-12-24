Как выглядит новогодняя ёлка в микрорайоне на окраине Слуцка. Фотофакт

В 11-м городке Слуцка установили ёлку, на ней уже зажглись огни. Это настоящая лесная красавица. Её украсили: немного шаров, мишура, гирлянда. Правда, часть ёлки почему-то совсем без украшений. Ну, это, наверное, мелочи, не хватило, бывает. Когда темно, то огни на ёлке хорошо украшают двор между 9-этажками.

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