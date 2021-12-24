В Слуцке 24 декабря состоялся традиционный новогодний бал Минского областного кадетского училища. Смотрите фоторепортаж «Кур’ера» с этого события.

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж
Фотографии: Олеся Белая

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Реклама

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

Кадетский новогодний бал-2021. Фоторепортаж

 